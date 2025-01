Aprobado un Presupuesto de 4.265.000 euros, el 9,78% superior al del año pasado

El Pleno municipal de Fuenmayor ha aprobado un Presupuesto para el 2025 de 4.265.000 euros, el 9,78% superior al del año pasado. El equipo de Gobierno (PP), sin contar con mayoría por la reciente dimisión de la concejala Sandra Corzana y sin ... haber nombrado aún sustituto, logró aprobar el presupuesto con la abstención de la concejala de IU, Carolina Benito, y la ausencia de un edil del PSOE, que votó en contra. La concejala de Hacienda, Estíbaliz Heras, presentó sucintamente las cuentas justificando que ya se habían expuesto en una comisión anterior y destacó que el 14,83%, más de 600.000 euros, se dedicará a inversiones.

La principal inversión que se contempla es la construcción de un nuevo consultorio médico en la calle San Juan, cuyo proyecto ya fue aprobado en una sesión plenaria anterior. «También se ha prestado atención a la mejora de las vías públicas y la adecuación de nuestras calles a la normativa vigente sobre eliminación de barreras arquitectónicas, y el arreglo de diversos caminos rurales esenciales para nuestros agricultores», ha explicado el equipo de Gobierno, que también anuncia mejoras en el CEIP Cervantes, una bomba de presión en la red de abastecimiento y la instalación de una plataforma de fútbol-mesa como principales intervenciones municipales en el 2025. «Se trata de un presupuesto que pretende responder a las necesidades de Fuenmayor y sus vecinos, adaptándose a la realidad», destaca el equipo de Gobierno local.

Sin embargo, la oposición tuvo una visión muy distinta. «Habíamos presentado varias propuestas y todas han sido rechazadas», expuso la portavoz socialista, Coral Pérez. Entre esas iniciativas la edil del PSOE enumeró: ayudas a la rehabilitación de viviendas, al estudio, becas de comedor, mejora de viales, aumento de la promoción turística, puntos de recarga de vehículos eléctricos y, la más cuantiosa económicamente, dedicar medio millón de euros a adquirir la Casa Navajas «para aumentar el patrimonio municipal y salvarla de una más que posible ruina».

«Creemos que este Presupuesto no tiene ningún tipo de ambición, el equipo de Gobierno no ha puesto demasiado interés y demuestra poca visión de futuro. Fuenmayor se queda estancado, nada se cambia para que todo siga igual», manifestó Coral Muñoz. Por otra parte, Carolina Benito (IU), inició su oposición reclamando el pago de las asignaciones a los concejales de la anterior Corporación que están pendientes. «Llevamos ya la mitad de la legislatura y no se ha hecho nada. No se está cumpliendo con acuerdos tomados por este pleno. Hay que buscar la fórmula presupuestaria necesaria», expuso la edil de IU, quien también criticó que no haya una política medioambiental. «Poner tres árboles y un tallercito no es una política medioambiental seria», advirtió Carolina Benito. El PP no respondió ni a PSOE ni a IU.