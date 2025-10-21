Amigos de la Tierra La Rioja compra la laguna de Huércanos para renaturalizarla
La asociación ecologista pretende devolverla a su estado original y solicita colaboración a través de un crowdfunding
Martes, 21 de octubre 2025, 07:23
La laguna de Huércanos contará con una nueva vida gracias a la asociación Amigos de la Tierra La Rioja, que ha lanzado una campaña de ... crowdfunding para adquirirla a un propietario privado y devolverla a su estado original.
La titularidad ya pertenece a la asociación ecologista, algo poco habitual en una agrupación de este tipo, pero que sí se ha producido con antelación en otras comunidades como Murcia, Cataluña o Valencia, y no descartan que esta iniciativa se traslade a otras lagunas que ya han localizado y estudiado en La Rioja Alta.
«Para nosotros es fundamental recaudar firmas, porque el precio no ha sido bajo», explicaba el coordinador de Amigos de la Tierra La Rioja, Juan Donaire, que reconocía que la ayuda era muy necesaria para llevar a cabo este proyecto. «Además, todas las aportaciones desgravan hasta el 80% de la cantidad aportada», recordó.
La intervención restaurará el equilibrio ecológico eliminando vertidos y reintroduciendo vegetación autóctona
Esta acción se enmarca en un objetivo claro: renaturalizar La Rioja, y han comenzado por un terreno en Huércanos, que convertirán en un refugio para la fauna y la flora autóctonas en un entorno muy castigado por la agricultura intensiva.
«Donde antes hubo una laguna, hoy solo quedan escombros, residuos y canales de drenaje artificial. Nuestra intención es restaurar el equilibrio ecológico de este espacio: eliminar vertidos, cerrar los canales de desecación, reintroducir vegetación autóctona y garantizar que el terreno quede libre de caza», explican desde la asociación.
Y es que no se trata únicamente de mejorar un ecosistema degradado. Este proyecto es una iniciativa pionera en La Rioja, donde una asociación ciudadana adquiere un terreno, no para explotarlo, sino para dejar que la naturaleza se recupere y se haga fuerte de nuevo.
El paraje donde actuarán se encuentra en una zona especialmente afectada por la intensificación agrícola. «En ese contexto, crear un santuario natural supone un acto de resistencia y de futuro. La restauración ecológica es también una apuesta por la resiliencia frente al cambio climático y una llamada a repensar nuestra relación con el entorno. Queremos que este espacio no solo sea un lugar para la vida silvestre, sino también un punto de encuentro para la comunidad, con actividades, voluntariado, sensibilización ambiental y participación ciudadana».
La campaña de crowdfunding está activa en la plataforma Mi Grano de Arena, en Renaturalizamos La Rioja, proyecto Laguna. Quienes colaboren optarán a diversos obsequios y sorteos especiales: desde pegatinas y marcapáginas hasta botellas de vino ecológico pasando por una comida.
«Queremos que la fauna que allí se encuentra pueda vivir tranquila»
El proyecto se encuentra en una fase inicial, de adquisición y recuperación, pero en su futuro se contempla un espacio de educación ambiental. «Nos lo planteamos, pero será más adelante, ahora toca hacer un estudio previo y trabajar en el espacio y que vuelva a ser lo que era. Después de la intervención realizaremos otro estudio para comprobar cómo ha mejorado», comentaba Juan Donaire. Para ello también han solicitado a la Comunidad Autónoma de La Rioja que lo declare un espacio libre de caza. «Nos han solicitado que lo vallemos, pero estamos en desacuerdo. Creemos que la propiedad privada hay que protegerla. Y una persona que se dedica a la caza por afición no debe entrar en una propiedad privada donde no se quiere que se ejerza», explicó. «Queremos que la fauna que allí se encuentra, que está rodeada de pequeñas fincas de cereal, pueda vivir tranquila».
Con esta iniciativa incorporan una nueva actividad a su vertiente reivindicativa y de reclamar actuación a los ayuntamientos. «Va más allá, a una gestión del territorio, queremos dar un paso adelante», detallaba,
Pero apoyar este proyecto va más allá de aportar dinero. Los interesados también pueden hacerse socios de Amigos de la Tierra La Rioja, participar como voluntario en las tareas de restauración y ayudar a difundir la campaña en redes y círculos cercanos.
«Cada gesto suma. Recuperar este espacio es posible si lo hacemos juntos. Porque proteger nuestro entorno más cercano es el primer paso para transformar el planeta», afirmaron.
Por ello, no descartan ampliar esta actuación más adelante a pequeños espacios en otros puntos de La Rioja.
