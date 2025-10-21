Amigos de la Tierra La Rioja compra la laguna de Huércanos para renaturalizarla

La laguna de Huércanos contará con una nueva vida gracias a la asociación Amigos de la Tierra La Rioja, que ha lanzado una campaña de ... crowdfunding para adquirirla a un propietario privado y devolverla a su estado original.

La titularidad ya pertenece a la asociación ecologista, algo poco habitual en una agrupación de este tipo, pero que sí se ha producido con antelación en otras comunidades como Murcia, Cataluña o Valencia, y no descartan que esta iniciativa se traslade a otras lagunas que ya han localizado y estudiado en La Rioja Alta.

«Para nosotros es fundamental recaudar firmas, porque el precio no ha sido bajo», explicaba el coordinador de Amigos de la Tierra La Rioja, Juan Donaire, que reconocía que la ayuda era muy necesaria para llevar a cabo este proyecto. «Además, todas las aportaciones desgravan hasta el 80% de la cantidad aportada», recordó.

La intervención restaurará el equilibrio ecológico eliminando vertidos y reintroduciendo vegetación autóctona

Esta acción se enmarca en un objetivo claro: renaturalizar La Rioja, y han comenzado por un terreno en Huércanos, que convertirán en un refugio para la fauna y la flora autóctonas en un entorno muy castigado por la agricultura intensiva.

«Donde antes hubo una laguna, hoy solo quedan escombros, residuos y canales de drenaje artificial. Nuestra intención es restaurar el equilibrio ecológico de este espacio: eliminar vertidos, cerrar los canales de desecación, reintroducir vegetación autóctona y garantizar que el terreno quede libre de caza», explican desde la asociación.

Y es que no se trata únicamente de mejorar un ecosistema degradado. Este proyecto es una iniciativa pionera en La Rioja, donde una asociación ciudadana adquiere un terreno, no para explotarlo, sino para dejar que la naturaleza se recupere y se haga fuerte de nuevo.

El paraje donde actuarán se encuentra en una zona especialmente afectada por la intensificación agrícola. «En ese contexto, crear un santuario natural supone un acto de resistencia y de futuro. La restauración ecológica es también una apuesta por la resiliencia frente al cambio climático y una llamada a repensar nuestra relación con el entorno. Queremos que este espacio no solo sea un lugar para la vida silvestre, sino también un punto de encuentro para la comunidad, con actividades, voluntariado, sensibilización ambiental y participación ciudadana».

La campaña de crowdfunding está activa en la plataforma Mi Grano de Arena, en Renaturalizamos La Rioja, proyecto Laguna. Quienes colaboren optarán a diversos obsequios y sorteos especiales: desde pegatinas y marcapáginas hasta botellas de vino ecológico pasando por una comida.