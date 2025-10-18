Amigos de la Tierra cree que la variante ferroviaria de Rincón no debería haberse autorizado en una zona inundable La organización asegura que «había mucho empeño político y prisas por la cercanía de las elecciones y ahora la sociedad riojana pagará los platos rotos»

Sanda Sainz Sábado, 18 de octubre 2025, 22:24

Amigos de la Tierra La Rioja se ha hecho eco de los problemas surgidos durante los trabajos de construcción de la variante del tren en Rincón de Soto con la inundación de uno de los tramos. La organización recuerda que «con una inversión de 65 millones de euros, es una de las obras más importantes que se está realizando en La Rioja» y asegura que «se ha llevado a cabo en el peor lugar posible: en plena zona inundable del Ebro».

Critica que el proyecto «fue aprobado con una declaración de impacto ambiental completamente desfasada y que no contemplaba la inundabilidad, como sucede en estos momentos». Y añaden que «había mucho empeño político por realizar la variante, pero ahora empezamos a ver las consecuencias de una obra cuyo trazado debía ser otro. En un momento en el que el estiaje del Ebro es tremendo, y apenas discurre agua por este río, nos encontramos con inundaciones procedentes del freático en las obras, posiblemente por el sifonamiento del terreno. Desde Amigos de la Tierra La Rioja no vemos esta situación como normal: se debe a prisas por realizar una infraestructura de cualquier forma».

En su publicación, este colectivo señala que «no es de recibo que se realice una inversión de este calibre en una zona donde no se debería haber autorizado nunca. La mejora del ferrocarril es una necesidad que nadie discute en La Rioja, pero se podía haber realizado con criterios técnicos y si había necesidad de repetir la Evaluación de Impacto Ambiental no sabemos porque no se hizo».

«Tenemos claro que todo fue por prisas, por cercanía de elecciones… Pero nada de ello buscaba el bien común que debe guiar la acción de los políticos. Ahora nadie será responsable de nada, nadie dimitirá… pero la sociedad riojana pagará los platos rotos», finaliza.