El Alto Iregua, otra vez sin cobertura

Todos los municipios del Alto Iregua permanecen sin cobertura telefónica desde este pasado domingo. No obstante, en algunos puntos concretos, como Lumbreras, donde son ... habituales este tipo de incidencias, la incomunicación se produce desde el pasado jueves y, en Gallinero de Cameros, desde el viernes. Al parecer, la falta de cobertura telefónica se ha ido extendiendo durante todo el fin de semana a casi todo el Camero Nuevo, desde Nestares hasta la aldea San Andrés

Uno de los últimos pueblos en verse afectado por esta incidencia ha sido Nieva de Cameros. «Desde ayer por la tarde en Nieva y otros pueblos del valle del Iregua no funcionan los teléfonos, ni llamar al 112, y en algunos momentos tampoco el WhatsApp. No tenemos información de lo sucedido pero llevamos más de 12 horas con el problema», ha explicado la alcaldesa, Inmaculada Sáenz. P

or otra parte, el alcalde de Lumbreras, Javier López, ha informado de la incidencia a la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja. Diario LA RIOJA ha consultado a Telefónica el motivo de la falta de cobertura en el Alto Iregua y está a la espera de respuesta.

No es la primera vez que la zona del Camero Nuevo sufre este tipo de incidencias, que sobre todo en la zona más al Sur, la de Lumbreras y su aldea Andrés, es más frecuente. El pasado mes de julio ya sucedió una incidencia semejante a consecuencia de una tormenta.