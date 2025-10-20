LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un teléfono, sin cobertura, en la aldea San Andrés de Lumbreras, en una imagen de archivo. L.R.

El Alto Iregua, otra vez sin cobertura

En la mayoría de los pueblos del Camero Nuevo «no funcionan los teléfonos ni llamar al 112 y en algunos momentos tampoco el WhatsApp», advierte la alcaldesa de Nieva, Inmaculada Sáenz

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:50

Todos los municipios del Alto Iregua permanecen sin cobertura telefónica desde este pasado domingo. No obstante, en algunos puntos concretos, como Lumbreras, donde son ... habituales este tipo de incidencias, la incomunicación se produce desde el pasado jueves y, en Gallinero de Cameros, desde el viernes. Al parecer, la falta de cobertura telefónica se ha ido extendiendo durante todo el fin de semana a casi todo el Camero Nuevo, desde Nestares hasta la aldea San Andrés

