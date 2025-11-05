LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los Amigos de la Residencia volverán a subirse al escenario. E. P.
Alfaro

Siete conciertos pondrán música a las jornadas por Santa Cecilia

Las rancheras y boleros de Toño Moreno abren este sábado un ciclo que recorrerá el mes con actuaciones gratuitas en la sala Florida

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

Las agrupaciones alfareñas dedicadas a los sonidos y ritmos de ayer, hoy y siempre se unen un noviembre más para celebrar a la patrona de ... la música. Porque los grupos tradicionales de la localidad se subirán a diversos escenarios para celebrar en este mes con siete actuaciones las Jornadas Musicales por Santa Cecilia.

