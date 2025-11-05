Siete conciertos pondrán música a las jornadas por Santa Cecilia

Las agrupaciones alfareñas dedicadas a los sonidos y ritmos de ayer, hoy y siempre se unen un noviembre más para celebrar a la patrona de ... la música. Porque los grupos tradicionales de la localidad se subirán a diversos escenarios para celebrar en este mes con siete actuaciones las Jornadas Musicales por Santa Cecilia.

Se trata de una programación cultural organizada desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Alfaro con la colaboración indispensable de las agrupaciones protagonistas que comienza este sábado y recorrerá los próximos fines de semana de este mes de noviembre con siete citas siempre gratuitas para el público. Eso sí, siempre hasta que se complete el aforo de la sala Florida, cuyo escenario acogerá las siete actuaciones de este ciclo.

Comenzará esta programación tan tradicional de los otoños alfareños con los boleros y rancheros que ofrecerá el alfareño Toño Moreno con su guitarra desde las 20.00 horas de este sábado en la sala Florida. Sus canciones de ayer, hoy y siempre son muy apreciadas por el público, así como su cercanía a la hora de presentarlas e interpretarlas.

El público podrá disfrutar del orfeón del Casino a la Agrupación Alfareña pasando por rondallas o los Amigos de la Jota

En el segundo fin de semana llegará otra única actuación, en esta ocasión el viernes 14 y también a las 20.00 horas, con el coro de voces del centro de participación activa de la localidad, que se suma a los diversos coros que ya comparten afición desde las distintas edades.

El cuarto fin de semana de este mes ya tendrá cita doble, pero a distintas horas para apuntar en las agendas del público interesado: desde las 21.00 el viernes 21 de noviembre con la Agrupación Musical Alfareña; y, en la tarde noche siguiente, pero esta vez a las 20.00, con el orfeón del Casino La Unión.

La cuarta semana de la programación en honor a Santa Cecilia y última del mes será la más extensa y ajetreada, con hasta tres actuaciones. La primera se adelantará a la tarde del jueves con la participación desde las 17.30 horas del coro Los Amigos de la Residencia, que seguro volverá a llenar de buenas vibraciones la sala Florida tras la emotiva actuación con la que se presentaron en sociedad dentro del mismo ciclo hace un año.

Dos agrupaciones habituales y aplaudidas por el público pondrán el colofón a la celebración, ambas a las 20.00 horas: la rondalla Monte Yerga el viernes 28 y la Asociación Amigos de la Jota el sábado 29 de noviembre en una actuación que servirá para conmemorar su veinte aniversario.