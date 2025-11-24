Ante la llegada del frío intenso, con la visión de una primera nevada sobre la localidad, queda lejos la sequía y el calor impiedoso que ... Alfaro y la península sufrieron durante el mes de agosto. Esa falta de precipitaciones y el riesgo de incendios llevó a que los alfareños se quedaran sin disfrutar de las dos colecciones de fuegos artificiales previstas en el programa de sus fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel. El área de Festejos del Ayuntamiento indicó que las compartirían más adelante. La primera iluminó los cielos en la noche del pasado 11 de octubre con motivo de la celebración del Pilar. La segunda lo hará el próximo sábado 6 de diciembre, como acto que redondee los programados por el encendido de la iluminación navideña.

Ese momento en el que se prenden el árbol ubicado en la plaza de España, todas las luces y adornos desde el centro de la localidad hasta el resto de calles, es siempre festivo. Y popular. Cientos de familias se reúnen en la plaza de España con sus pequeños, sobre todo, para participar y compartir esa cuenta atrás. En esta ocasión, como es habitual en la localidad riojabajeña, será el primer viernes de diciembre: bajo la estela de la colegiata de San Miguel, tendrá lugar el viernes 5 de diciembre desde las 18.30 horas.

Organizado el acto por el Ayuntamiento alfareño, ese será el momento en el que se encenderán las luces navideñas, las primeras las de la plaza de España, para a continuación extenderse por el resto de la ciudad. Será también la tarde en la que los voluntarios que lo realizan inaugurarán una nueva edición del belén municipal, que disfrutan los vecinos al encontrar edificios emblemáticos, muchos de ellos desaparecidos, de la historia de la ciudad.

Una actuación de acrobacias aéreas y la de baile del Gimnasio Fit Dance animarán la tarde del viernes 5El lanzamiento de los fuegos será desde las eras de San Martín a las 21.00 horas del sábado 6 de diciembre

Tras el encendido, las cientos de personas presentes podrán disfrutar de la actuación de Bambolea Producciones, compañía especializada en acrobacias aéreas. Como también es tradicional en este acto, actuarán en la plaza de España grupos de baile de la localidad. En esta ocasión, la cantera de bailarines del Gimnasio Fit Dance.

Todas las administraciones señalan que la iluminación navideña es un apoyo para animar las calles durante el mes de diciembre y, por ende, el paseo, en especial a los comercios de la localidad en una de las campañas de compras más importantes del año. Por ello, y en el marco de las celebraciones de su 30 aniversario, la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) participará en el encendido con un reparto de palomitas entre los presentes.

A este programa habitual cada año del encendido de la iluminación navideña se sumará en la noche siguiente el lanzamiento de la segunda colección de fuegos artificiales postergada de las fiestas. Será a las 21.00 horas desde las eras de San Martín.