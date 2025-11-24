LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
Los adornos navideños ya cuelgan de varias de las calles céntricas de la localidad. E. P.

m

Alfaro
La segunda colección de fuegos artificiales se sumará al encendido navideño

La inauguración del belén con edificios alfareños y dos actuaciones acompañarán el acto en la plaza de España en la tarde del 5 de diciembre

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

Ante la llegada del frío intenso, con la visión de una primera nevada sobre la localidad, queda lejos la sequía y el calor impiedoso que ... Alfaro y la península sufrieron durante el mes de agosto. Esa falta de precipitaciones y el riesgo de incendios llevó a que los alfareños se quedaran sin disfrutar de las dos colecciones de fuegos artificiales previstas en el programa de sus fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel. El área de Festejos del Ayuntamiento indicó que las compartirían más adelante. La primera iluminó los cielos en la noche del pasado 11 de octubre con motivo de la celebración del Pilar. La segunda lo hará el próximo sábado 6 de diciembre, como acto que redondee los programados por el encendido de la iluminación navideña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  4. 4

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana
  5. 5

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  6. 6

    Franco, que tenía el culo blanco
  7. 7

    Recuerdos de un día que tardó 40 años en llegar
  8. 8

    De qué es culpable el fiscal general
  9. 9

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  10. 10 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La segunda colección de fuegos artificiales se sumará al encendido navideño

La segunda colección de fuegos artificiales se sumará al encendido navideño