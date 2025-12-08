LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El proyecto contempla la reforma integral de la calle San Antón y sus adyacentes. E. P.

La reurbanización de San Antón y calles anexas de Alfaro, en licitación por 3,43 millones de euros

Solventado el error material que obligó a retrasar el proceso, el Consistorio recibe ofertas hasta el 22 de diciembre

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:31

Comenta

La contratación de los trabajos para la reurbanización y mejora de la calle San Antón y anexas, la mayor inversión de esta legislatura en Alfaro ... , está de nuevo en vigor. Después del error numérico que obligó al Ayuntamiento el lunes 24 de noviembre a retirar el expediente recién subido y convocado ese viernes y tener que reiniciarlo, esta licitación vuelve a estar en la Plataforma de Contratación del Sector Público: las empresas interesadas tienen hasta las 23.59 horas del lunes 22 de diciembre para presentar propuestas al Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  2. 2 Un terremoto de 4,5 con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  3. 3

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  4. 4 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  5. 5 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  6. 6 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  7. 7

    La UD Logroñés reacciona a tiempo
  8. 8 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  9. 9 Un árbol navideño muy especial en el Parque de Gallarza
  10. 10

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La reurbanización de San Antón y calles anexas de Alfaro, en licitación por 3,43 millones de euros

La reurbanización de San Antón y calles anexas de Alfaro, en licitación por 3,43 millones de euros