La reurbanización de San Antón y calles anexas de Alfaro, en licitación por 3,43 millones de euros

La contratación de los trabajos para la reurbanización y mejora de la calle San Antón y anexas, la mayor inversión de esta legislatura en Alfaro ... , está de nuevo en vigor. Después del error numérico que obligó al Ayuntamiento el lunes 24 de noviembre a retirar el expediente recién subido y convocado ese viernes y tener que reiniciarlo, esta licitación vuelve a estar en la Plataforma de Contratación del Sector Público: las empresas interesadas tienen hasta las 23.59 horas del lunes 22 de diciembre para presentar propuestas al Consistorio.

Dada la urgencia del asunto, y por tratarse de razones de índole técnica, fue un decreto de Alcaldía el encargado de rectificar el error material plasmado en los anexos del pliego de cláusulas administrativas particulares de este proyecto. Enmendado el 1 de diciembre, la licitación vuelve a estar activa en la Plataforma estatal en los mismos términos, con un importe de 3.435.293 euros y ocho meses como plazo de ejecución para la empresa que resulte adjudicataria.

Desde el eje de la calle San Antón, uno de los vértices del tráfico y de la vida social en el casco histórico alfareño, la actuación llegará también a sus anejas, como Barrio Verde, La Paz, Sardina, Cuartel Viejo y parte del pasaje de San Francisco, incluida la plaza posterior al Palacio Abacial, sede del Ayuntamiento.

Dada la importancia de la actuación para el municipio, en especial para la renovación de las redes de abastecimiento de la zona, la Comunidad Autónoma participa financiando el 60 por ciento de la actuación, que se presupuestó finalmente en esos 3.435.293 euros después de actualizar los precios tras los meses transcurridos en su tramitación, un precio de licitación que fijó el pleno del Consistorio con su aprobación el 28 de octubre. Recordemos que el expediente comenzó en julio de 2021, cuando el Consistorio encargó el proyecto para esta reforma integral: la revisión de precios desde entonces llevó a incrementar en 750.000 euros el presupuesto estimado inicialmente dadas las alzas en los costes de los materiales y el IPC, una medida que busca hacer atractiva la licitación para las empresas que puedan optar a los trabajos.

Sustituir todas las redes e infraestructuras, desde las de aguas a las eléctricas y de telecomunicaciones, resolver la evacuación de pluviales en los entornos de la Plaza Chica y San Francisco, son algunos de los objetivos de la actuación contemplados en el pliego de condiciones.