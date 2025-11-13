La retirada de cañas invasivas del cauce urbano del Alhama supone 87.687 euros

En estos próximos días, los alfareños que paseen por los diversos tramos urbanos a la vera del río Alhama verán personas liberándolos de ... las muchas cañas que oprimen su paso. Es el inminente inicio de la ejecución del contrato de servicios de conservación, mantenimiento y mejora de la capacidad de desagüe del cauce del Alhama en un tramo de su cauce urbano, en el que el Ayuntamiento invierte 87.687,89 euros.

Ese es el precio por el que la Junta de Gobierno local del Consistorio adjudicó estos trabajos a la empresa aragonesa Campos Rey Trabajos Forestales, por ser la más beneficiosa entre las dos propuestas presentadas a la convocatoria de contratación. Una inversión financiada con 50.000 euros por fondos europeos Next GenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con cargo a la subvención para actuaciones de adaptación al riesgo de inundación de las edificaciones, equipamiento e instalaciones o explotaciones en municipios riojanos del tramo medio de la cuenca del río Ebro, enmarcada en la estrategia Ebro Resilience.

Una vez adjudicados, y dentro de la tramitación de urgencia en el procedimiento, el Ayuntamiento confía en que la limpieza y desbroce de esta vegetación invasiva en manos de la empresa de Ejea de los Caballeros comience en estos días y con la vista puesta en el plazo de finalización y justificación para el 6 de febrero.

Además de retirar la caña común en casi 2 kilómetros de tramo, la intervención incluye plantar especies autóctonas

En concreto, la limpieza de las riberas va a recorrer un tramo de 1.893 metros de largo. Con la eliminación de la caña común como especie invasora, el objetivo de la actuación es mejorar la vegetación de la ribera realizando también una plantación de especies autóctonas. A la vez, está previsto que se retiren los árboles caídos y se estabilicen con técnicas de bioingeniería los taludes del río que hayan sido alterados.