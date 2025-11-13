LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La caña común ha invadido buena parte de las dos márgenes del paso del Alhama por el casco urbano alfareño. E. P.

Alfaro

La retirada de cañas invasivas del cauce urbano del Alhama supone 87.687 euros

El Ayuntamiento adjudica los trabajos con una financiación de 50.000 euros de fondos europeos

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Alfaro

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:51

En estos próximos días, los alfareños que paseen por los diversos tramos urbanos a la vera del río Alhama verán personas liberándolos de ... las muchas cañas que oprimen su paso. Es el inminente inicio de la ejecución del contrato de servicios de conservación, mantenimiento y mejora de la capacidad de desagüe del cauce del Alhama en un tramo de su cauce urbano, en el que el Ayuntamiento invierte 87.687,89 euros.

