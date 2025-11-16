LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las dos pistas de tenis ubicadas en uno de los fondos del polideportivo presentan un estado de deterioro con firme irregular y agujeros. E. P.
Alfaro

La renovación de dos pistas de tenis y las de pádel, a contratación por 272.172 euros

Las empresas pueden optar a los dos contratos para reformar las primeras y cubrir las segundas en La Molineta

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Alfaro

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15



Desde hace tiempo, las dos pistas de tenis ubicadas en uno de los fondos del polideportivo municipal La Molineta están prácticamente impracticables para el ... deporte de la raqueta. Llevan los aficionados y el Club de Tenis reclamando desde hace tiempo su mejora, para unirse a las otras tres y dar respuesta a la demanda para usarlas. A unos metros, los aficionados al pádel llevan también años apelando a cubrir las dos pistas para poder disfrutar de su deporte en días de lluvia o climatología adversa. Con dos partidas reservadas en el Presupuesto municipal para este 2025, el Ayuntamiento de Alfaro va a dar respuesta a esas dos demandas ciudadanas.

