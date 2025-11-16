La renovación de dos pistas de tenis y las de pádel, a contratación por 272.172 euros
Las empresas pueden optar a los dos contratos para reformar las primeras y cubrir las segundas en La Molineta
Alfaro
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15
Desde hace tiempo, las dos pistas de tenis ubicadas en uno de los fondos del polideportivo municipal La Molineta están prácticamente impracticables para el ... deporte de la raqueta. Llevan los aficionados y el Club de Tenis reclamando desde hace tiempo su mejora, para unirse a las otras tres y dar respuesta a la demanda para usarlas. A unos metros, los aficionados al pádel llevan también años apelando a cubrir las dos pistas para poder disfrutar de su deporte en días de lluvia o climatología adversa. Con dos partidas reservadas en el Presupuesto municipal para este 2025, el Ayuntamiento de Alfaro va a dar respuesta a esas dos demandas ciudadanas.
Tras el acuerdo de la junta de gobierno local, el Consistorio ha sacado a contratación esas dos acciones: por 157.347,41 euros, la renovación del firme y el vallado perimetral de las pistas de tenis; y por 114.825,56 la cubierta de las dos de pádel. Por separado ambas licitaciones, las empresas interesadas tienen de plazo hasta las 23.59 horas de este viernes 21 de noviembre para presentar sus propuestas.
«Es una actuación completa para mejorar las dos pistas de tenis, desde su superficie que se encuentra muy irregular al vallado, y para cubrir las de pádel –describe la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado–. Es una buena inversión en el polideportivo, que necesitaba un cambio y se lo estamos dando con las mejoras financiadas con fondos europeos con el cierre de la pista 2 y la remodelación de los vestuarios del edificio social, con la impermeabilización de la piscina pequeña y el acondicionamiento de dos pistas de vóley playa».
