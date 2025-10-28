El pleno aprueba contratar las obras de reforma de la calle San Antón de Alfaro por 3,43 millones

En julio de 2021 el Consistorio encargó el proyecto para acometer la reforma integral de la calle San Antón y adyacentes. En la noche de ... este martes, cuatro años de trámites después, el pleno del Ayuntamiento de Alfaro dio al fin su visto bueno a la aprobación inicial del contrato de obras para la reurbanización de esta zona.

«Desde que se inició el expediente en 2021 y hasta hoy ha habido varias circunstancias, en ambas legislaturas –explicó la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado, sobre la demora para ejecutar esta actuación–. Todos estamos deseando sacar adelante este proyecto para una calle y una zona que lo necesitan».

Entre esos avatares, la necesidad de actualizar los precios que contemplaba el proyecto redactado en 2022, unas cuantías que el incremento del coste de materiales y del IPC han dejado por debajo de las expectativas de las constructoras que puedan interesarse en optar a las obras. La revisión del proyecto por completo ha supuesto un incremento de 750.000 euros más en su presupuesto. Así, ha crecido de los iniciales 2.696.181 euros a los 3.435.293 por los que saldrá la ejecución próximamente a contratación.

La Comunidad asume el aumento de 750.000 euros en el presupuesto por la revisión de precios del proyecto de 2022

Sobre estos números, la alcaldesa aplaudió el compromiso del Gobierno de La Rioja por asumir esos 750.000 euros. Así, con una financiación del 60% de la obra, la Comunidad Autónoma aportará 2.061.171,84 euros y el Ayuntamiento 1.374.117. «En breve veremos la licitación. Esperemos que no haya contratiempos y veamos pronto en marcha las obras», deseó la alcaldesa.

Así, la principal inversión de esta legislatura en calles en la ciudad vio su aprobación con la unanimidad de los tres grupos municipales en la sesión ordinaria de pleno correspondiente a estos dos meses, que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana que azotó el Levante hace un año.

En el área de Urbanismo, la sesión aprobó la modificación en el Plan General para aumentar el límite de suelo urbano en avenida de Navarra, número 51, y el estudio de detalles para definir el alineamiento y retranqueo de la parcela en El Pilar, 2, adquirida por G-Box.