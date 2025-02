El PSOE alfareño reclama tener el Presupuesto de 2025 «lo antes posible»

Ernesto Pascual Martes, 25 de febrero 2025, 08:25 Comenta Compartir

La Corporación de Alfaro celebra esta tarde noche, desde las 20.00 horas, la primera sesión ordinaria de este 2025. En el orden del día, asuntos de trámite para dar cuenta de informes del área económica sobre morosidad y cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Pero no aparece el debate para aprobar el Presupuesto municipal para este ejercicio.

Con dos meses casi cumplidos del año, esta situación lleva de nuevo al Partido Socialista a reprochar la «situación lamentable» de que Alfaro es la única cabecera de comarca sin proyecto de Presupuesto. «Esto demuestra la incapacidad e ineficacia del equipo de gobierno del Partido Popular y más disponiendo de una mayoría absoluta y ocho concejales», critica en una nota de prensa remitida por su portavoz, Yolanda Tarragona.

El Ayuntamiento de Alfaro ha comenzado este año solicitando un crédito bancario por cerca de un millón de euros para acometer sus obligaciones. Pero el PSOE advierte de las consecuencias de no contar con un Presupuesto aprobado y reclama responsabilidad al grupo de gobierno para tenerlo aprobado lo «antes posible»: varias partidas no tienen crédito suficiente para hacer frente a los contratos firmados, poniendo como ejemplo el de las instalaciones deportivas; las subvenciones a unos 50 colectivos y asociaciones por 400.000 euros no son prorrogables y «no contarán con subvención municipal si continuamos con una prórroga de Presupuesto»; existen pliegos, como la organización de encierros o feria taurina, que se deben contratar año a año y que «van tarde»; al no contar con partida, el PSOE duda de que los bonos comercio se lancen en este próximo marzo, como anunció el grupo de gobierno.