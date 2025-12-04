Seis variados artículos conforman el número 36 de la Revista de Estudios de Alfaro Graccurris

Convertido en uno de los regalos favoritos de los alfareños por las Navidades, imprescindible en muchas estanterías, el grupo que elabora la Revista de Estudios Alfareños Graccurris ... presenta en la tarde de este jueves el número 36 en su colección, que reúne seis artículos sobre diferentes aspectos de la historia de la ciudad riojabajeña.

Desde las 19.30 horas en el salón de actos del Palacio Abacial, su director, el arqueólogo Antonio Aguirre, presentará el contenido de este ejemplar anual: las centuriaciones romanas en la ciudad de Graccurris, Alfaro en el Catastro del Marqués de la Ensenada, la familia de los Pérez Araciel como mecenas de la colegiata de San Miguel, alfareños en la colonización de América, las investigaciones de 2023 sobre San Miguel de Arriba o una guía turística del siglo XIX entre Alfaro, Calahorra y Arnedo.

Completará el acto Miguel Ángel Medel con una charla desde su artículo sobre los Araciel.