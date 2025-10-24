LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

ZF Alftermarket. Ernesto Pascual

Alfaro

El preacuerdo establece el ERTE en ZF Alftermarket del 14 de noviembre al 31 de octubre de 2026

Tras una larga reunión, las partes concretan que se complementan los días al 85% hasta el 30 de abril y al 90% desde el 1 de mayo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:17

Hay preacuerdo para el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) solicitado por la multinacional alemana ZF, dedicada a la fabricación de componentes para vehículos, ... para sus plantas de Alfaro, Corella y Ólvega. Un ERTE que, de recibir el visto bueno de los representantes de los trabajadores, se aplicará del próximo 14 de noviembre hasta el 31 de octubre de 2026.

