El preacuerdo establece el ERTE en ZF Alftermarket del 14 de noviembre al 31 de octubre de 2026

Hay preacuerdo para el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) solicitado por la multinacional alemana ZF, dedicada a la fabricación de componentes para vehículos, ... para sus plantas de Alfaro, Corella y Ólvega. Un ERTE que, de recibir el visto bueno de los representantes de los trabajadores, se aplicará del próximo 14 de noviembre hasta el 31 de octubre de 2026.

Bien entrada la noche finalizó este jueves la reunión entre los representantes de la empresa y el comité negociador de los sindicatos. Ambas partes llevaron a este cuarto encuentro sus posturas con el objetivo de buscar un acercamiento, la empresa una propuesta que los sindicatos habían pedido que revisara para que alcanzara los mínimos para los trabajadores, la comisión negociadora una plataforma con puntos básicos.

Hasta casi medianoche, finalmente la empresa redujo el tiempo de aplicación del ERTE, del 14 de noviembre al 31 de octubre de 2026. Además, el preacuerdo establece que se complementan los días del ERTE al 85 por ciento hasta el 30 de abril y al 90% desde el 1 de mayo. Y mantiene las pagas extras y las vacaciones de este año y de 2026 complementadas al 100%.

Desde estos puntos básicos, los comités de empresa van a llevar en estos días el preacuerdo a las asambleas de las diversas factorías para que opinen sobre su contenido y resolver las dudas que puedan surgir.

El texto del acercamiento contempla que quedan excluidos del ERTE familias monoparentales, víctimas de violencia de género y jubilados de forma parcial en activo. Además, apunta que el último día del calendario de 2026 queda libre para toda la plantilla de todas las plantas.

Recordemos que, después de materializar despidos en las tres plantas el 25 de agosto, seis en la de Alfaro, donde quedan 194 trabajadores, ZF Aftermarket planteó solicitar el ERTE debido a «una importante caída de la demanda, la presión de la competencia internacional y los cambios en el sector».