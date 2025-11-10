LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fotografía de familia de 'Escríbere', autoridades y ganadores, con la alcaldesa entre ellos. E. P.

Un poema que loa a los Beatles y un relato sobre el alzhéimer ganan el concurso literario de Alfaro

El ibicenco Benjamín Clark Harley y el granadino Francisco C. Ayudarte recibieron los premios de esta edición, 500 euros por obra

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Con «inmenso honor y profundo agradecimiento», el poeta y traductor ibicenco Benjamín Clark Harley y el poeta y narrador granadino Francisco C. Ayudarte recogieron en ... la velada de este sábado los premios como ganadores del Concurso Literario Ciudad de Alfaro. En poesía y en relato breve respectivamente. Fue la primera edición en la que lo organizó la Asociación de Escritores de la Ribera del Ebro 'Escríbere', con el apoyo del Ayuntamiento alfareño.

