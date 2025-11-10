Un poema que loa a los Beatles y un relato sobre el alzhéimer ganan el concurso literario de Alfaro

Con «inmenso honor y profundo agradecimiento», el poeta y traductor ibicenco Benjamín Clark Harley y el poeta y narrador granadino Francisco C. Ayudarte recogieron en ... la velada de este sábado los premios como ganadores del Concurso Literario Ciudad de Alfaro. En poesía y en relato breve respectivamente. Fue la primera edición en la que lo organizó la Asociación de Escritores de la Ribera del Ebro 'Escríbere', con el apoyo del Ayuntamiento alfareño.

La entrega de premios tuvo lugar en el salón de actos del Palacio Abacial, en la que ambos autores y ganadores compartieron la lectura de sus obras galardonas con los asistentes. Escríbere recuperaba así el guion de la entrega de los galardones, que era un acto tradicional en el certamen cuando estaba en manos del área de Cultura del Ayuntamiento pero que llevaba varios años sin convocarse.

El primero en compartir su agradecimiento y lectura fue Clark Harley, que mereció el premio con el poema 'Yesterday hubo una alianza (Alfaro, 1208)', una reivindicación en versos endecasílabos de la figura y trascendencia de los Beatles.

Recuperado por la Asociación 'Escríbere', el concurso recibió 1.141 trabajos en poesía y relato de treinta países

Los dos autores ganadores, ambos de amplia trayectoria, compartieron la lectura de sus obras

La obra es un canto para que nadie se pierda esa unión que conformaron los cuatro en su día jóvenes de Liverpool, acudiendo a diferentes figuras y analogías desde la naturaleza a la historia pasando por la realidad y con un 'Let it be' (déjalo ser) final que arrancó los aplausos del público. Según el jurado del certamen, fue el mejor entre los 430 poemarios recibidos en el certamen.

También fue muy alta la participación en la categoría de relato breve, con 711 aspirantes. En total, en esta edición se recibieron 1.141 trabajos, llegados de una treintena de países para optar a las dos categorías del concurso: poesía y relato, cada una de ellas con 500 euros de premio.

Apuesta importante

También con un amplio currículum y varias obras publicadas en su trayectoria, Francisco C. Ayudarte ponderó esa apuesta de 'Escríbere' y del Ayuntamiento por «su compromiso con la cultura para crear una plataforma prestigiosa como este certamen», a la vez que agradeció al jurado el haber encontrado valor en su historia. «Es un relato que explora la arquitectura de la familia, los cimientos a veces frágiles sobre los que conectamos la realidad», comentó antes de dar lectura a 'El carpintero y el arquitecto', que dedicó «a quienes nos enseñaron a construir aunque a veces no utilizaran las mejores herramientas». Narró con emoción las reflexiones en las que se embarca a lo largo de un viaje en tren y entre túneles un arquitecto para entender el ruido y la geología violenta de su padre, más tras la muerte de su madre y con la enfermedad de Alzheimer como amenaza y realidad.

Con la actuación de Luismi al piano, el acto contó con la participación de los miembros de 'Escríbere', de la alcaldesa Yolanda Preciado y la edil de Cultura, Leyre Marcilla.