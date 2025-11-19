LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El embalse de La Laguna de Alfaro acoge este fin de semana las 24 horas de pesca por parejas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

El embalse de La Laguna acogerá este fin de semana las 24 Horas Carpfishing de Alfaro, concurso por parejas de esta modalidad organizado por el ... Club de Pesca La Molineta junto al Ayuntamiento, el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Pesca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  3. 3 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo
  4. 4 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Revuelta dona al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas
  7. 7

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  8. 8

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10 ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El embalse de La Laguna de Alfaro acoge este fin de semana las 24 horas de pesca por parejas