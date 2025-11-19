El embalse de La Laguna de Alfaro acoge este fin de semana las 24 horas de pesca por parejas

El embalse de La Laguna acogerá este fin de semana las 24 Horas Carpfishing de Alfaro, concurso por parejas de esta modalidad organizado por el ... Club de Pesca La Molineta junto al Ayuntamiento, el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Pesca.

Con inicio el sábado a las 12.00 del mediodía, el concurso se extenderá hasta la misma hora del mediodía del domingo, concurso por parejas, con cuatro cañas en acción, rondas de pesaje cada cuatro horas y puntuación por kilos totales más los de piezas de más de 3 kilogramos. Los interesados pueden inscribirse por 20 euros si son socios, por 30 si no lo son.

La pareja ganadora se llevará dos jamones, dos lotes de vino la segunda y lotes variados la tercera, además de 100 euros en carpas quien consiga la pieza mayor.