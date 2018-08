Una oportunidad para ver una figura casi inédita

Diego Ventura sólo ha actuado dos veces en La Rioja en los últimos años. En 2011 lo hizo en Calahorra y hace cuatro temporadas en la feria de marzo de Arnedo. A partir de ahí, el vacío más absoluto. No ha debutado en la plaza de Logroño y cuando estuvo anunciado en Haro se cayó del cartel por una lesión. Estos datos no son novedad, porque tampoco ha debutado en Pamplona y apenas ha toreado en cosos como San Sebastián o Bilbao. El norte es 'territorio' de Pablo Hermoso de Mendoza y como declaró Óscar 'Chopera' en la presentación de los carteles de San Mateo, el rejoneador navarro ha tomado la determinación de no actuar en ninguna corrida con Diego Ventura en el cartel. Así que las plazas regidas por 'Chopera' se quedan sin ver a Ventura año tras año para disgusto de los aficionados que anhelarían ver un duelo entre ambos y para el propio rejoneo, que pierde el interés derivado de la competencia entre dos maestros tan extraordinarios. Por eso la oportunidad de ver a Diego Ventura en el mejor momento de su carrera y ante tres toros es un aliciente de primer nivel para esta tarde.