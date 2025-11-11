Los vecinos pueden dar su opinión sobre el uso del punto limpio de Alfaro

El nuevo punto limpio de Alfaro entró en funcionamiento hace ahora un año. A finales de octubre y con la peculiaridad de estar abierto ... las 24 horas de los 365 días del año para que los alfareños acudan a sus instalaciones, en el polígono de Tambarría, para depositar sus residuos en los oportunos contenedores.

Con la experiencia de estos doce meses largos de uso, el Ayuntamiento prepara el reglamento regulador sobre el servicio público del punto limpio. Y quiere prepararlo de la mano de los alfareños, de quienes lo usan y lo van a usar. Para ello, en una acción de participación ciudadana, el grupo de gobierno ha abierto una consulta pública con carácter previo a la elaboración del proyecto de este reglamento regulador.

Los interesados en participar con sus contribuciones pueden hacerlo a través de la página web municipal, www.alfaro.es, donde quedaron la pasada semana publicados el anuncio de esta consulta pública y el formulario para contribuir a su elaboración con alegaciones y sugerencias. Desde esa publicación, también en el tablón de anuncios municipal, el Ayuntamiento abría el plazo de veinte días para que cualquier interesado participe en el proceso.

El Ayuntamiento ha detectado situaciones de abuso que requieren contar con la opción de imponer sanciones

Con el propósito de «mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas», el Ayuntamiento solicita la opinión de sujetos y organizaciones que puedan estar afectados por esta norma. En esto, el Consistorio parte de cuatro puntos: el problema que pretende solucionar, que es ayudar a los vecinos a la adecuada gestión de los residuos sólidos domiciliarios no admisibles en contenedores urbanos y provenientes de particulares; la necesidad y oportunidad de la aprobación de la norma, que tiene por sentido ordenar y regular el uso de la instalación y establecer un procedimiento sancionador; su objetivo, que es la protección del medio ambiente y de la salud pública a través de reducir la generación de residuos, promover el reciclaje y cumplir con las normas de su gestión; y, por último, las posibles soluciones alternativas, punto que parte de que el Ayuntamiento ha detectado situaciones de mala utilización y abuso que requieren contar con la opción de imponer sanciones y exigir responsablidades.