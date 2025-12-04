Nueve hosteleros participan este puente en las Cazuelitas de Alfaro
Ofrecerán estos bocados inspirados en la cocina de las abuelas K Pues, Taberna Pub Bronx, El Cortijo, Montini, Capi's, Morro Tango, Dalí, Araciel 40 y Casino La Unión
Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:12
Nueve establecimientos hosteleros participan este puente festivo en las Jornadas de las Cazuelitas de Alfaro, que ofrecerán desde el viernes al domingo platos de ... cuchara y tradicionales para dar calor y sabor a estas fechas.
Promovido por el Ayuntamiento de Alfaro desde 2011, cuando nacieron con motivo de la Fiesta Barroca, ofrecerán estas cazuelitas calientes y muchas inspiradas en la cocina de las abuelas los establecimientos K Pues, Taberna Pub Bronx, El Cortijo, Montini, Capi's, Morro Tango, Dalí, Araciel 40 y Casino La Unión. Serán un atractivo para atraer visitantes y amarrar a vecinos.
