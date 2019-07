Móviles de más y de menos Imagen de uno de los primeros plenos de la Corporación, presidido por el socialista Julián Jiménez Velilla. :: e.p. El PP critica el gasto en nuevos terminales del equipo municipal, a lo que el PSOE replica que el PP no ha devuelto los suyos E. PASCUAL Miércoles, 31 julio 2019, 08:35

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alfaro aprobó en una de sus primeras reuniones el gasto de 5.674,90 euros para la compra de cinco móviles inteligentes para los cinco concejales que conforman el grupo de Gobierno. Visto este gasto, el Partido Popular cuestiona, a través de una nota de prensa, si realmente es necesario dedicar 1.134,98 euros por concejal socialista para comunicarse. «Nos parece verdaderamente escandaloso autorizar ese gasto, no esperando a la adjudicación del nuevo pliego, el cual incluye el servicio de telefonía para el conjunto del Ayuntamiento (móviles y líneas), incluyendo a los técnicos y concejales», expone el PP en un comunicado.

«Nuestra intención no era comprar móviles nuevos. Los hemos tenido que comprar porque ellos no han devuelto todos los móviles -replica la concejala de Comunicación, Raquel Pedraja-. El que han devuelto lo está utilizando el alcalde, Julián Jiménez Velilla, que no tiene móvil nuevo». En este sentido, Pedraja enfatiza: «Si ellos los hubieran devuelto, no los hubiéramos comprado nuevos, sino usado los que quedaban».

Gasto De 5.6740,90 euros con cargo a la partida de Inversiones del Presupuesto municipal 2019. Destinatarios Los cinco concejales del grupo de Gobierno socialista. El alcalde usa el único móvil devuelto por el anterior grupo de Gobierno popular, según la edil Raquel Pedraja. Gasto por concejal 1.134,98 euros por concejal en móviles de última generación y la línea. Adjudicado En junta de Gobierno urgente del 19 de julio.

Ante esta medida, el PP subraya que cuando accedió al gobierno municipal en el 2011 decidió que los concejales entrantes permanecieran con sus teléfonos hasta que finalizara el pliego existente, con la idea de, a su finalización, licitar un nuevo pliego que incluyese teléfonos móviles para los técnicos y los de los ediles. «Dio un ejemplo de ahorro», valoran los populares en su nota. Ante esto, Pedraja subraya que el grupo de Gobierno precisaba «ya» los terminales pues «al no haber pliego, teníamos que esperar varios meses». Con cargo a la partida de Inversiones, han adquirido lo que el grupo de Gobierno considera una herramienta de trabajo pues «firmamos y nos comunicamos con el ciudadano a través de ellos».

LAS FRASES Jesús Pérez Ligero Portavoz del Partido Popular «Nos parece escandaloso ese gasto, no esperando a la adjudicación del nuevo pliego» Raquel Pedraja Edil de Comunicación «Si ellos (el PP) hubieran devuelto los móviles, no hubiéramos comprado nuevos»

Respecto al gasto, Pedraja compara que el PP dedicó la misma cuantía en móviles de última generación y línea, con la única diferencia de que fue dentro de pliego de licitación. Además, la edil subraya que «en el momento en que acabe la legislatura, es obligatorio devolverlos».