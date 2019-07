El monasterio La Concepción abre sus puertas a los actos de las fiestas patronales de Alfaro E.P. Desde el 14 de agosto al 20, se desarrollarán 105 citas diferentes para todas las edades y gustos ERNESTO PASCUAL Lunes, 29 julio 2019, 15:55

Entre las 12 del mediodía del 14 de agosto y las 12 de la noche del martes 20, un total de 105 citas para todas las edades y gustos. Son los actos que conforman el programa de las fiestas patronales alfareñas en honor a San Roque y San Ezequiel.

Con el molde ya elaborado tanto por la tradición como por el anterior grupo de Gobierno -que dejó contratados conciertos y verbenas, encierros, etc.-, el actual que tiene a Raquel Pedraja como concejal de Festejos ha introducido diversas novedades, sobre todo pensando en los jóvenes. «El reto es contar con más actividades por las tardes, con más juegos y música, por ejemplo, para que la gente salga más horas, también de día», explicó este lunes junto al alcalde Julián Jiménez Velilla al presentar el programa de actos, que cuenta con 243.000 euros de presupuesto, 7.000 más que el del 2018.

En este sentido, una de las principales novedades son las bautizadas como 'Tardes de monasterio', que abrirán el de la Concepción al ambiente festivo con una fiesta con pinchadiscos el jueves 15 de 17.30 a 21 horas; con el concierto del grupo alfareño Ojaluna a las 18.30 y sesión de Moly Dj a las 20.30 el domingo 18; y la actuación de la rondalla Monte Yerga a las 19.30 el lunes 19.

Las fiestas comenzarán a las 12 del mediodía del miércoles 14 de agosto, jornada para compartir en las calles y que tendrá el desfile de carrozas a las 20 horas y el concierto de Dvicio a las 23.55.

A partir de ahí, manda la tradición: el segundo día es el del niño, el 16 es el grande en honor a los patronos, el sábado 17 será para los mayores y el lunes 19 para los jóvenes. Entre medio, una ausencia: en estas fiestas no habrá día de la mujer. «Lo aceptamos con pena, pero no lo hay porque las asociaciones no han podido», señaló Pedraja. Las fiestas llegarán a su conclusión el martes 20, que ha aumentado con un juego joven sus actividades.

Las fiestas contarán con tres encierros de toros matutinos y el de la tarde del último día y aumentan los de toros hinchables y de agua.