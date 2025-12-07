LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alfaro

La junta local de la AECC celebra el Mercado navideño hasta mañana en su sede

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:41

Junto al disfrute del calor y los sabores de las Jornadas de las Cazuelitas –con nueve establecimientos ofreciéndolas–, el paseo por la iluminación y motivos navideños que pueblan las calles o el disfrute anoche de la colección de fuegos artificiales de las fiestas patronales que la sequía obligó a guardar, este fin de semana es también en Alfaro una invitación a ser solidarios. Es la llamada que la junta local de Alfaro de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) realiza a vecinos y visitantes para que se adentren y participen en su Mercadillo navideño.

Abre sus puertas en su sede, en el número 3 de la céntrica calle Araciel, desde la mañana de ayer hasta la tarde de mañana, lunes. Como invita la junta local de la AECC, quienes se adentren en su espacio encontrarán detalles navideños, regalos propios para estas fechas, dulces para poner en la mesa y otras sorpresas elaboradas por sus socias; un aprovisionamiento para la Navidad con un fin solidario. Porque lo recaudado se destinará a apoyar la investigación contra la enfermedad y los servicios que ofrece la AECC a las familias.

El horario de apertura es de 11.00 a 13.30 por las mañanas y de 17.00 a 20.00 hasta este lunes festivo por la Inmaculada Concepción.

