Las Adeca Black concluirá el próximo sábado. Ernesto Pascual
Alfaro

La iniciativa 'Da en la diana con el comercio local' reparte 2.700 euros en premios

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:21

La Asociación de Comerciantes de Alfaro extiende la promoción y los descuentos relacionados con el fenómeno internacional del 'black friday' a toda esta semana, la llamada Adeca Black que concluirá en la mañana de este sábado con la actividad 'Da en la diana con el comercio local' en la plaza de España.

Con las compras realizadas entre este lunes y el sábado, los clientes de veinticinco establecimientos de diversos sectores asociados a Adeca entregarán a sus clientes la opción de tirar en la diana del comercio local. Este evento tendrá lugar en la plaza de España entre las 11.00 y las 14.30 horas, una mañana que la Asociación describe «como llena de premios, música y diversión». En total, esta cita repartirá más de 150 premios entre todos los participantes con un valor de 2.700 euros.

Los compradores recibirán una tirada por compras de hasta 25 euros, dos hasta los 50 y tres por compras de importe superior.

