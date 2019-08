El PSOE de Alfaro reprocha al PP que gastó 11.400 euros en terminales que no ha devuelto A dos meses del inicio de la legislatura, PSOE y PP han chocado varias veces por el asunto móviles. :: e.p. Los socialistas cuestionan por qué los ediles populares no devolvieron los terminales «costeados con dinero de todos» ERNESTO PASCUAL Jueves, 8 agosto 2019, 09:13

Los comentarios, opiniones y reproches por la compra de cinco móviles por 5.674,90 euros -a razón de 1.134,98 el terminal- realizada por el grupo de Gobierno siguen alimentando los corrillos del verano alfareño.

Después de que el PP criticara hace una semana este gasto «escandaloso», el grupo de Gobierno replicaba que «los hemos tenido que comprar porque ellos no han devuelto todos los móviles». La contrarréplica popular fue que los móviles asignados a cada concejal no eran del Ayuntamiento pues no aparecían en el inventario dado que su coste fue asumido por la empresa concesionaria del contrato y estaban obsoletos y descatalogados, habiendo asumido cada edil el coste de averías, seguros, etc.

El debate se ha instalado en la calle. En una nota de prensa, el PSOE añadió ayer que entre el 2012 y 2015, el grupo de Gobierno popular adquirió 16 móviles por 11.400 euros: 7 en el 2012 por 600 euros cada uno y 9 en el 2015 por 800 cada terminal.

Los socialistas cuestionan al PP por qué sus ediles no devolvieron los móviles

Días atrás, el PP tachó de escandalosa la compra de 5 aparatos por 5.674 euros

El PSOE reprocha a los populares por qué en la legislatura 2015-2019 no siguió utilizando los adquiridos en el 2012 si eran igualmente siete ediles. «El único concejal del PP saliente en el año 2015 no devolvió el suyo como debería haber hecho, pese a haberle sido entregado apenas unos meses antes, por lo que fue necesario adquirir otro para el concejal nuevo, Ángel Mari Cordón -único que lo ha devuelto-. En cuanto al noveno teléfono, seguimos sin conocer su paradero», señala el PSOE.

Sobre la constancia de los móviles en el inventario municipal, el PSOE apunta que «es de sentido común» devolver la herramienta prestada y «costeada con el dinero de todos» al dejar de ejercer la labor.

Respecto a la cuantía del gasto realizada semanas atrás, el Partido Popular echó en falta que el grupo de Gobierno socialista no hubiera esperado a sacar y adjudicar un nuevo pliego de condiciones para contratar el servicio de telecomunicaciones. A esto, el PSOE indicó en su nota que «cuando salga el nuevo pliego a contratación, se excluirá ese suministro (de terminales) del mismo por lo que, en consecuencia, el precio de la contratación se reducirá sustancialmente».