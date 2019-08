«Las fiestas son la semana del año, sin la que Alfaro no sería Alfaro» Raquel Pedraja afronta sus primeras fiestas como edil de Festejos. / Ernesto Pascual Pedraja se estrena como concejal de Festejos ERNESTO PASCUAL Martes, 13 agosto 2019, 20:48

Raquel Pedraja se estrena en estas fiestas como concejal de Festejos y avanza cómo serán las de este año y cuál aspira que sea su huella en el programa.

- ¿Por qué concejal de Festejos?

- Siempre quise estar en Festejos, siempre me llamó la atención desde mi labor en el Consejo de la Juventud. Para mí es una ilusión ser concejal de mi pueblo, donde he nacido y me he criado.

- ¿Cuál es su reto en este área?

- Mejorar las fiestas y que sean para todos. Que los niños, jóvenes y mayores se impliquen, las vivan y las hagan suyas. Las fiestas no las hace el concejal, tienen que ser del ciudadano que plantea sugerencias, ideas. Y mi gran reto es que haya actos por las tardes, desde el vermú hasta la noche, para que la gente salga con la cultura como argumento. Así surgen las Tardes de Monasterio, con música en La Concepción.

- Ha encontrado buena parte del programa elaborado por el anterior gobierno. ¿Qué margen ha tenido?

- Parece fácil elaborar un programa... pero es muy difícil montarlo. Hemos tenido poco margen, porque los grandes contratos ya estaban firmados. Pero he metido unos 15 actos nuevos atendiendo a propuestas de padres, de jóvenes... Y he de reconocer el gran trabajo de Isabel Quemada (técnico del Ayuntamiento) y de los trabajadores de Cultura, sin quienes sería imposible sacar el programa.

- De cara a las siguientes, ¿cuál será su huella en las fiestas?

- Me encantaría que los conciertos sean variados a lo largo de todas las fiestas. Creo que las orquestas no están funcionando y me gustaría que Alfaro fuese conocido por los conciertos en fiestas, para todos los gustos... y también alguna orquesta. Me gustaría ver la plaza llena, atraer a gente por los conciertos, que deja dinero en el pueblo. Y me gustaría cambiar el del 14 al 15, haciendo que el del 14 sea para las edades que hay en la plaza, pues la gente joven no va al de la primera noche. Así, el 15 sería un concierto más potente.

- ¿Cómo crear la gran peña?

- En próximos meses nos volveremos a reunir para conseguir dos representantes por cuadrilla que se unan a la asociación de peñas. Las fiestas tienen que tener la opinión de todo el mundo. Por ejemplo, también me he reunido con familias, mayores, niños pequeños... que todo el mundo dé ideas.

- El otro reto de siempre es sacar a los jóvenes antes de los cuartos...

- Hemos buscado adelantar las actividades a la 1 de la mañana para que salgan antes de los cuartos para evitar ruidos, por el bienestar de los vecinos y el suyo propio. Y lo han aceptado bien. Pueden tener cuartos, que no es malo, pero tenemos que generar un ocio alternativo para que salgan.

- ¿Qué son las fiestas de Alfaro?

- Diversión, color, igualdad porque son para todo el mundo, diversas... Porque Alfaro acoge a todo el que viene, le hace sentir en casa. Tiene una gran diversidad de actos durante todo el día en la calle... Es la semana del año, sin la que Alfaro no sería Alfaro.