La fiesta de pinchadiscos centra el fin de semana de la juventud de Alfaro ERNESTO PASCUAL Viernes, 5 abril 2019, 08:34

Con la vista puesta en el cielo, los alfareños, sobre todo los más jóvenes, se adentran en un fin de semana festivo. Tradicionalmente impulsadas por los hosteleros, las fiestas de la juventud comienzan esta noche con diversas citas en bares y pubes para vivir el sábado su jornada central. Con pinchos por la tarde en varios establecimientos, la noche se animará con fiestas musicales.

La mañana del sábado llegará con una cita central, la fiesta de pinchadiscos. Pero con dos bajas, la de la comida popular y la del concierto de Andy & Lucas, suspendidas ambas por el Consejo de la Juventud y por la empresa promotora respectivamente por la falta de venta de entradas.

EL PROGRAMA Hoy, viernes Pinchos y música en el Jazz, Bronx y La Luna desde las 17 h; fiestas musicales en el Jazz y la Crepúsculo desde las 00. Mañana sábado Pasacalles con la charanga La Veleta de 4 a 16 y fiesta de pinchadiscos en el pabellón cubierto de La Salle-el Pilar de las 16 a las 23 horas.

Así, la fiesta de pinchadiscos será el eje central de este fin de semana de la juventud, trasladada finalmente al pabellón cubierto del colegio La Salle-El Pilar por la previsión de lluvia.

Antes, la charanga La Veleta animará la hora del vermú con un pasacalles por la zona centro. Organizada por el Consejo de la Juventud con la colaboración del Ayuntamiento y el Instituto Riojano de la Juventud, contará entre las 16 y las 23 horas con las sesiones de We Are Not Djs, Moly Dj, Óscar Wonka Dj, Saulisul Dj.

En horario nocturno, los bares y pubes acogerán diversas fiestas.