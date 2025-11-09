LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alberto Cebolla, en el centro de la mesa, valoró la recuperación del único cantoral que conserva el templo. E. P.

Alfaro

Un experto asegura que la colección de cantorales de San Miguel debió rondar la treintena

El catedrático aragonés en Musicología Alberto Cebolla pondera la importancia que llegó a tener el archivo municipal de la colegiata

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:43

El público que acude a las conferencias 'Hablemos sobre San Miguel' sabe que siempre va a aprende algo nuevo o va a profundizar sobre algún ... aspecto importante de la colegiata alfareña, el emblema de la ciudad declarado monumento nacional en 1976. Con el objetivo de enriquecer el conocimiento de los alfareños sobre el templo para así fomentar su cariño y defensa, la Asociación Amigos de San Miguel de Alfaro siempre busca interesantes temas para este ciclo que ya surca este otoño. La primera sorpresa surgió el pasado lunes al conocer la riqueza que llegó a tener su archivo musical en los siglos de más esplendor gracias a la conferencia que ofreció el catedrático en Musicología, el zaragozano Alberto Cebolla Royo.

