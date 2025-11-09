Un experto asegura que la colección de cantorales de San Miguel debió rondar la treintena

El público que acude a las conferencias 'Hablemos sobre San Miguel' sabe que siempre va a aprende algo nuevo o va a profundizar sobre algún ... aspecto importante de la colegiata alfareña, el emblema de la ciudad declarado monumento nacional en 1976. Con el objetivo de enriquecer el conocimiento de los alfareños sobre el templo para así fomentar su cariño y defensa, la Asociación Amigos de San Miguel de Alfaro siempre busca interesantes temas para este ciclo que ya surca este otoño. La primera sorpresa surgió el pasado lunes al conocer la riqueza que llegó a tener su archivo musical en los siglos de más esplendor gracias a la conferencia que ofreció el catedrático en Musicología, el zaragozano Alberto Cebolla Royo.

El ciclo vive sus otras dos citas esta semana entrante, ambas a las 20.00 horas en el salón de actos del Palacio Abacial con entrada gratuita y la colaboración del Ayuntamiento y las parroquias: este lunes, la artista y restauradora de patrimonio artístico alfareña Mar Echegoyen Lamata hablará sobre 'Oficios artísticos en la colegiata de San Miguel en torno a Mateo de Rubalcaba', sobre cuya trayectoria y esculturas la Asociación organizó en agosto una exposición'; y el jueves, el doctor en Historia del Arte alfareño Eloy Bermejo Malumbres ofrecerá la titulada 'Las 'hallenkirchen' o iglesias de planta de salón del Ebro medio. El ejemplo tardío de San Miguel de Alfaro'.

Estas charlas darán relevo a la que llevó a Cebolla a recorrer 'Cuatro siglos de repertorio litúrgico-musical en una colegiata (siglos XVII-XX). Y en la que se centró en el único cantoral que se conserva en la colegiata, restaurado por los Amigos de San Miguel ante el estado en el que se encontraba. Aplaudiendo esta recuperación, y para sorpresa de todos por el patrimonio perdido en el tiempo, Cebolla afirmó que «la colegiata de San Miguel sólo guarda un cantoral en pergamino y piel, cuando, por su tamaño y relevancia, debería tener una treintena».

Expuesto en el salón, Cebolla contextualizó la elaboración artesanal de estos cantorales, que surgieron en el siglo XVI. Y describió que el que se conserva recoge el repertorio del oficio de maitines de la celebración de San Miguel. «Tiene una encuadernación con cantonelas, una cubierta riquísima, de inicio del XVII. Con este ejemplo de libro manuscrito, podemos imaginar que la colección de la colegiata debió de ser maravillosa», aplaudió el musicólogo y director de un grupo de canto gregoriano.