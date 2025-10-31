El estudio de las averías en la red de aguas de Alfaro abre la opción de externalizar la gestión del servicio

La realidad es conocida por todos los alfareños: en los últimos dos meses, cada tres días hay una avería en la red de aguas ... en algún barrio y su consiguiente corte en el servicio a los vecinos hasta su arreglo.

Sobre este día a día y las «molestias» que sufren los alfareños, el Partido Socialista llevó el martes al pleno de la Corporación una moción para exigir al grupo de gobierno la renovación del sistema de abastecimiento de agua y redes. «Es necesario tomar medidas urgentes para renovar la totalidad de la red, para lo que creemos que debemos utilizar la importante cantidad ahorrada por el Ayuntamiento en bancos –reclamó la portavoz socialista, Yolanda Tarragona–. Serán unos meses de molestias por los trabajos, pero la solución al problema a largo plazo».

Para ello, el grupo socialista instó al de gobierno a iniciar las acciones para estudiar qué porcentaje del remanente de Tesorería, del ahorro en bancos, puede usar el Ayuntamiento para este fin, avanzar estudios y obras para esta renovación del sistema e instar a que el Gobierno de La Rioja apoye estas acciones.

«Dejemos que los técnicos municipales decidan qué hacer, por qué zona empezar, las medidas a tomar...»

En su respuesta, el grupo de gobierno apuntó que las soluciones se encuentran en el estudio encargado el 7 de julio de 2024 para la asistencia técnica y servicio de consultoría para la externalización de los servicios municipales de agua y saneamiento. Adjudicado por 14.200 euros a ECO2 Consulting a través de Javier Hernández Martínez-Portillo, fue entregado al Consistorio este 30 de agosto. «Es un estudio pormenorizado y completo de la totalidad del servicio de abastecimiento. Los técnicos municipales están estudiándolo para ver las opciones a tomar, que se pueden concretar en dos: o un contrato de servicios para arreglar la red o uno de concesión de servicios», explicó la edil de Agricultura, Medio Ambiente y Agua, Guadalupe López, abriendo la posibilidad de externalizar la gestión del servicio de la red.

Aunque en el debate de la moción los tres grupos municipales coincidieron en que es un problema que viene de atrás, también lo hicieron en que se ha agravado en el último año. «Vemos arreglos de averías que no son más que parches que no solucionan nada», reprochó Tarragona para reclamar esas acciones urgentes. «Sería bueno iniciar el proyecto en cualquier momento», apuntó desde Izquierda Unida Javier López. «Dejemos que los técnicos municipales analicen el estudio y decidan qué hacer, por qué zona empezar por ser la más dañada, qué medidas hay que tomar, cuál es la valoración económica para la actuación... No es tan fácil renovar el sistema en un mes», expuso Guadalupe López.