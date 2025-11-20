Los estudiantes de 14 a 16 años leerán el martes el manifiesto por el 25N

Ernesto Pascual Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:43 Comenta Compartir

Los alumnos de 14 a 16 años del IES Gonzalo de Berceo y de los colegios La Salle-El Pilar y Amor Misericordioso serán los protagonistas este martes de los actos organizados por el Ayuntamiento de Alfaro para celebrar el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: acudirán a la exposición de esculturas 'DOCE' en la sala de exposiciones del antiguo ayuntamiento y serán los encargados de la lectura del manifiesto de la jornada a las 12.00 del mediodía en los portales de la plaza de España.

Presente hasta el sábado 29 de noviembre en la sala principal del antiguo edificio consistorial, el escultor Emilio San Andrés les mostrará a los alumnos sus esculturas que representan situaciones reales de mujeres que han vivido momentos de violencia machista entre 2020 y 2021. Además, los interesados pueden visitarla hasta el viernes de tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y el sábado de 10.00 a 13.00.

«Queremos involucrar en estas actividades a los chicos y chicas más jóvenes. Debemos trabajar en esa franja de edad, evidentemente sin olvidarnos a nadie», explica la edil de Servicios Sociales del Consistorio alfareño, Pilar Armendáriz, sobre la participación de esta conmemoración que recuerda en todo el mundo el asesinato de las hermanas Mirabal en manos del dictador dominicano Trujillo.

Temas

Alfaro