Interior de la sala Florida desde el anfiteatro. Ernesto Pascual

Un espectáculo en la Florida de Alfaro celebra este jueves el Día Mundial de la Infancia

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:53

Comenta

Dentro de sus compromisos como Ciudad Amiga de la Infancia, el sello que otorga Unicef, el Ayuntamiento de Alfaro va a celebrar este jueves el Día Mundial de la Infancia con un espectáculo infantil de cuentos, canciones y teatro con entrada gratuita para todas las familias.

Desde las 18.00 horas de la tarde de este 20 de noviembre, la sala Florida acogerá el espectáculo 'Cuento a la vista', que el Ayuntamiento presenta como «una cita perfecta para disfrutar en familia y celebrar la alegría de ser niños».

Aun con entrada gratuita, los interesados han de reservar la butaca a través del portal electrónico alfarocultura.sacatuentrada.es. En la tarde de ayer buena parte del patio de butacas estaba ya reservado, pero todavía con butacas libres para las familias interesadas, también en el palco de la Florida.

