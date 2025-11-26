La Eolos Race citará a 150 participantes el sábado ante 20 obstáculos en 6 kilómetros

Después de Torrejón de Ardoz, Berriozar o Agoncillo, la Eolos Race llega este sábado a Alfaro, una carrera popular que consta de veinte obstáculos ... a lo largo de seis kilómetros en un trazado que partirá a las 11.00 horas de la plaza de España, adonde regresará tras ascender al monte La Plana y el polígono Tambarría.

Con 150 plazas disponibles, este lunes ya contaba con 135 participantes inscritos entre los 16 y los 70 años, más de una treintena de ellos alfareños, pero también de Ansoaín, Baracaldo Pamplona, Tudela, Zaragoza, Logroño, Calahorra... «Puede participar cualquier persona», invita Sergio Grajera, de la empresa Gestión Ambiental y Deportiva, que el Ayuntamiento ha contratado por 6.500 euros para la organización.

Serán 5,5 kilómetros de carrera y medio de pruebas de arrastre, de suspensión, carga y fuerza... con un espectacular muro de 15 metros como última prueba en la plaza de España.