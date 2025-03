II Encuentro Intergeneracional de mujeres en Alfaro

Ernesto Pascual Sábado, 8 de marzo 2025, 20:50 Comenta Compartir

Morados y rosas en muchas de las vestimentas de las decenas de personas que llenaron en la mañana de este sábado el salón de exposiciones del antiguo Ayuntamiento de Alfaro. Fue la respuesta mayoritaria a la segunda edición del Encuentro Intergeneracional de Mujeres impulsado por el área de Servicios Sociales del Consistorio alfareño para «valorar, colaborar y escuchar a mujeres que tienen mucho que aportar», como presentó la jornada la edil Pilar Armendáriz.

El encuentro sentó a una mesa redonda a tres generaciones de alfareñas: la gerente de Bodegas Ilurce, Inmaculada Escudero Carra; la primera alcaldesa de la ciudad (entre 1999 y 2003) y psicóloga educativa, Miren Iríbar Fernández; y la joven estudiante de Lengua y Literatura Hispánica Aitana Fernández Lozano. La periodista Puri Carceller lanzó temas a debatir desde la raíz del 8M. Sobre cómo ha cambiado la igualdad en sus ámbitos, Escudero e Iríbar coincidieron en que no han tenido problemas en su vida profesional por ser mujeres. Como primera alcaldesa de Alfaro, Iríbar recordó que hubo más comentarios por su juventud, 31 años, que por ser mujer. Eso sí, la joven Aitana Fernández apuntó varias marginaciones que hicieron reflexionar a todas. «Me he encontrado más discriminada por ser persona discapacitada que por ser mujer: me he propuesto dar clases particulares, como tantos estudiantes, pero sólo tres cercanos me han llamado... Los demás no han creído en mí», dijo. Y, en unos tiempos en los que todos buscan la perfección en la imagen influenciados por las redes sociales, Fernández apuntó otra discriminación dolorosa: «Se ha avanzado, pero todavía queda mucho. Siendo ciega, ligar no es fácil... Todo el mundo busca lo perfecto. Pero, ¿quién quiere casarse con una ciega?». Y llamó a buscar la igualdad a través de la inclusión real de todas las capacidades, como extender a todas las administraciones y lugares públicos el 'braille', los pictogramas para autistas, etc.

Tras el coloquio, la técnico municipal en Prevención de Drogas, Ana Bermejo, ofreció una charla sobre la cada vez mayor adicción a los psicofármacos y la profesora Elisa Moreno acudió, en un cuenta cuentos para adultos, a la figura de la filósofa judía-alemana Hanna Arendt para enunciar que el ser bueno radica en la esencia de ser humano. Además, pusieron música a la mañana las jóvenes Aylén Da Ros, Carolina Campos y Anne Gay antes de una jornada en la que la Asociación de Amas de Casa sentó a 200 mujeres a la comida y baile posterior y la de Mujeres de Alfaro preparó un café-concierto también con gran participación. Día de reflexión, reivindicación y fiesta.