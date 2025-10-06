Dos musicales conforman el cartel del Ciclo de Teatro Familiar en la sala Florida

La segunda edición del Ciclo de Teatro Familiar llegará en las tardes de los próximos sábados 18 y 25 de octubre a la sala ... Florida de Alfaro con dos musicales sobre personajes muy conocidos y queridos por los niños de todas las edades y de cualquier parte del mundo, 'Dumbo' y 'La Bella y la Bestia'.

Con el apoyo para su celebración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Alfaro, la riojabajeña Uhf Producciones organiza este ciclo apto y dirigido para toda la familia que ya tiene las entradas a la venta por un precio de 10 euros en el palco y de 12 en el patio de butacas para cada función en el portal municipal alfarocultura.sacatuentrada.es y en el tótem electrónico ubicado en la entrada del Palacio Abacial, sede del Consistorio.

Ambas propuestas comenzarán desde las 18.30 horas de las tardes de estos dos próximos sábados.

Con el aplauso a ser un espectáculo que incluye actores con y sin discapacidad, 'Dumbo' se presenta como «el musical que rompe barreras», además de acumular numerosos premios y menciones desde su estreno: es espectáculo recomendado en la Red española de Teatros, obtuvo el premio a mejor espectáculo infantil en los 30 Premios Teatros de Rojas, en el BroadwayWorld 2020 y los Premios Solidarios del Grupo Social Once 2023.

Con las grandes orejas del protagonista, el musical deja una lección de auto aceptación, amistad y superación de las barreras sociales, presentándose como una obra que lucha contra el acoso y fomenta la inclusión y la diversidad.

Desde el lema «existe otra forma de ver el mundo», también dejará un mensaje a toda la familia la segunda propuesta, la de la tarde del 18 de octubre, 'La Bella y la Bestia, el musical', catalogado como mejor musical familiar en los premios del público Broadway World 2023. La obra es una reinterpretación del tradicional cuento francés escrito por Beaumont en manos de Candileja Producciones, que busca abordar temas y reflexiones sobre cómo cambia nuestra percepción de la belleza según cambia nuestra forma de mirar.