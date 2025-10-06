LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alfaro

Dos musicales conforman el cartel del Ciclo de Teatro Familiar en la sala Florida

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:59

La segunda edición del Ciclo de Teatro Familiar llegará en las tardes de los próximos sábados 18 y 25 de octubre a la sala ... Florida de Alfaro con dos musicales sobre personajes muy conocidos y queridos por los niños de todas las edades y de cualquier parte del mundo, 'Dumbo' y 'La Bella y la Bestia'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

