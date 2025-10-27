LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfaro

Dos casas del terror el viernes y una fiesta el sábado festejarán Halloween

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:37

Comenta

Fiesta anglosajona ya consolidada y esperada en nuestras tierras, sobre todo entre los más pequeños y jóvenes, los alfareños celebrarán este próximo fin de ... semana Halloween de distintas maneras, en especial con dos casas del terror en la tarde y noche del viernes montadas por dos colectivos como Cruz Roja Juventud y el grupo scout Monegro y con una fiesta que impulsará el Ayuntamiento en la plaza Esperanza en la tarde del sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  3. 3

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  4. 4

    Gazi Khalidov, campeón de España
  5. 5

    Consulta el mapa de la riqueza de Logroño calle a calle
  6. 6 El casco antiguo de Calahorra, entre las zonas más pobres de todo el país
  7. 7

    En marcha contra la parálisis social
  8. 8 Las obras de Santa Teresita y el «abandono» del barrio de Los Lirios, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10

    El atentado resuelto 19 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Dos casas del terror el viernes y una fiesta el sábado festejarán Halloween

Dos casas del terror el viernes y una fiesta el sábado festejarán Halloween