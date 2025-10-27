Dos casas del terror el viernes y una fiesta el sábado festejarán Halloween

Fiesta anglosajona ya consolidada y esperada en nuestras tierras, sobre todo entre los más pequeños y jóvenes, los alfareños celebrarán este próximo fin de ... semana Halloween de distintas maneras, en especial con dos casas del terror en la tarde y noche del viernes montadas por dos colectivos como Cruz Roja Juventud y el grupo scout Monegro y con una fiesta que impulsará el Ayuntamiento en la plaza Esperanza en la tarde del sábado.

Con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, se suman al ambiente festivo dos colectivos que trabajan con esas edades. Así, Cruz Roja Juventud convertirá el viernes un inmueble en la calle Alfonso VII, número 13, en una casa del terror con dos horarios: un pase de 19.00 a 20.30 horas para niños de hasta 5º de Primaria y de 20.30 a 23.30 un segundo pase abierto.

LOS PLANES Con Cruz Roja Juventud Casa del terror el viernes desde las 19.00 en la calle Alfonso VII, número 13.

Con el grupo scout Casa del terror en su sede en La Florida desde las 21.30 para nacidos antes de 2016.

Con el Ayuntamiento Fiesta el sábado de 17.00 a 20.00 en la plaza Esperanza con música, talleres, etc.

Se estrena con esta actividad el grupo scout Monegro para transformar el viernes desde las 21.30 horas su sede en las casitas de La Florida, número 19 y 21, en otra casa del terror. Eso sí, con la recomendación de que la visiten nacidos antes de 2016.

Después de la propia noche del 31 de octubre, el área de Juventud del Ayuntamiento traslada su fiesta de Halloween a la tarde de este sábado 1 de noviembre, el día de la tradicional celebración de Todos los Santos. Su escenario será la plaza Esperanza, donde se ubica la ludoteca y centro joven, en un horario de 17.00 a 20.00 horas. Allí, quienes se acerquen podrán disfrutar del ambiente musical de una disco móvil, taller de decoración de calabazas, de maquillaje y de heridas terroríficas...