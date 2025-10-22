Dirección de ZF Aftermarket y sindicatos estudian este jueves sendas propuestas para acercar un acuerdo sobre el ERTE

La negociación del ERTE planteado por la multinacional alemana ZF Aftermarket para sus factorías en Alfaro, Corella y Ólvega se ha emplazado a un nuevo ... encuentro este jueves. Fue la situación que plantearon los sindicatos representantes de los trabajadores tras la maratoniana jornada del martes, con reuniones durante la mañana y la tarde y que finalizó sin apenas acercamiento. Ante este escenario, empresa y representantes de los trabajadores llevarán este jueves al encuentro de nuevo en Corella sendos documentos desde los que definir la negociación.

Dentro de este período de consultas, la comisión negociadora formada por trece delegados elegidos por los trabajadores solicitó formalmente a la empresa que presente una propuesta «para intentar acercar posturas», según describe en el comunicado posterior a la tercera reunión. Porque la multinacional presentó este martes por la tarde una propuesta que la comisión negociadora va a estudiar de cara a la reunión del jueves, pero ya anticipa que «está lejos de los mínimos que constituirían un acuerdo aceptable». Recordemos que en la reunión del pasado viernes la comisión negociadora pidió retirar la propuesta de ERTE al considerar que «carece de justificación».

A la par, los representantes de los trabajadores han anunciado que llevarán a la cuarta reunión este jueves una plataforma conjunta con los puntos que debería contar el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para atender las necesidades de los trabajadores. «Plantearemos a la empresa mejoras sustanciales en aspectos del ERTE que para nosotros son fundamentales», exponen en la nota informativa de la tercera reunión.

Dedicada a la fabricación de componentes para vehículos, especializada la planta alfareña en la de frenos, ZF Aftermarket planteó este ERTE debido a «una importante caída de la demanda, la presión de la competencia internacional y los cambios en el sector» y que afectaría a casi la totalidad de la plantilla en la localidad riojabajeña, que cuenta con 194 trabajadores. La empresa planteó el ERTE a los sindicatos el 10 de octubre, después de que el 25 de agosto hubiera despidos en las tres plantas, seis de ellos en Alfaro.