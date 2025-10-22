LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dirección de ZF Aftermarket y sindicatos estudian este jueves sendas propuestas para acercar un acuerdo sobre el ERTE

La tercera reunión finalizó sin acercamiento después de que la comisión negociadora vea la propuesta de la empresa lejos de los mínimos para un acuerdo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:25

Comenta

La negociación del ERTE planteado por la multinacional alemana ZF Aftermarket para sus factorías en Alfaro, Corella y Ólvega se ha emplazado a un nuevo ... encuentro este jueves. Fue la situación que plantearon los sindicatos representantes de los trabajadores tras la maratoniana jornada del martes, con reuniones durante la mañana y la tarde y que finalizó sin apenas acercamiento. Ante este escenario, empresa y representantes de los trabajadores llevarán este jueves al encuentro de nuevo en Corella sendos documentos desde los que definir la negociación.

