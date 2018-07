Un descanso para el peregrino José Ignacio Jiménez Velilla muestra el nuevo salón del albergue de peregrinos de Alfaro. :: E.P. Los Amigos del Camino de Alfaro muestran esta tarde el reformado albergue E. PASCUAL Miércoles, 25 julio 2018, 00:08

Del agradecimiento a todo lo que da quien lo recorre y comparte, un grupo de alfareños ha fundado la Asociación Amigos del Camino en la localidad. Y nace con un objetivo: fomentar el Camino en Alfaro, bien sea el Jacobeo del Ebro, bien el Ignaciano.

Como primera acción para potenciar la ruta jacobea a su paso por la localidad riojabajeña, la asociación ha encabezado el impulso del albergue del peregrino alfareño, que esta tarde noche vive una jornada de puertas abiertas. «El peregrino agradece la acogida, y favoreciéndola fomentaremos la Ruta del Ebro, que comunica desde época de los romanos», explica el presidente de la Asociación, José Ignacio Jiménez Velilla.

Con diversas donaciones y ayudas, la asociación ha reacondicionado el albergue, ubicado en el paseo La Florida. Ya cuenta con nuevo mobiliario, cocina, camas... Y de la mano de la cesión y colaboración del Ayuntamiento a través de un convenio, ya dispone de agua caliente y diversos servicios para limpieza, lavadero, etc.

Para terminar de darle el calor que precisa el peregrino a su llegada, la asociación cuenta con la colaboración de la Federación de Hospitaleros de España, por la que un voluntario va a ejercer como tal cada quince días desde abril a octubre.

Durante el otoño y el invierno, serán los miembros de la asociación los que reciban a los peregrinos que lleguen hasta Alfaro. «Tenemos dos normas: al peregrino no se le cobra, aunque hay caja de donativos, y el hospitalero no cobra, porque lo que las sensaciones que nos dan la acogida y el Camino no tiene comparación», afirma José Ángel, el primer hospitalero del albergue, llegado desde Alcalá de Henares.

Con apenas diez días abierto al peregrino, ya han pasado españoles de distintos puntos, alemanes y una sudafricana. A partir de las 20.30 horas, vive esta tarde la jornada de puertas abiertas para mostrar a los interesados sus instalaciones, sus diez camas, servicios... y su anhelo por potenciar el Camino del Ebro.