LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Cebolla, a la derecha, dirigiendo a la formación de canto gregoriano en septiembre en San Miguel. E. P.

Alfaro

Las conferencias sobre San Miguel abordarán música, oficios y arquitectura

El ciclo contará con el experto aragonés Alberto Cebolla y los alfareños Mar Echegoyen y Eloy Bermejo Malumbres

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:23

Comenta

La máxima de la Asociación de Amigos de San Miguel de Alfaro es profundizar en el conocimiento de cada aspecto de la colegiata y ... difundirlo y, al contagiar ese saber a la mayor población posible, expandir el cariño y respeto por el monumento nacional emblema de la localidad y preservarlo para las futuras generaciones. Busca cumplir ese propósito a través de visitas guiadas de la mano de sus voluntarios, con frecuentes exposiciones, conciertos... y con su ciclo de conferencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  4. 4 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6

    Regreso al seminario de Albelda
  7. 7

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  8. 8 San Román amplía su museo al aire libre
  9. 9

    Mismos errores, mismo resultado
  10. 10

    Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las conferencias sobre San Miguel abordarán música, oficios y arquitectura

Las conferencias sobre San Miguel abordarán música, oficios y arquitectura