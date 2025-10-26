Las conferencias sobre San Miguel abordarán música, oficios y arquitectura

La máxima de la Asociación de Amigos de San Miguel de Alfaro es profundizar en el conocimiento de cada aspecto de la colegiata y ... difundirlo y, al contagiar ese saber a la mayor población posible, expandir el cariño y respeto por el monumento nacional emblema de la localidad y preservarlo para las futuras generaciones. Busca cumplir ese propósito a través de visitas guiadas de la mano de sus voluntarios, con frecuentes exposiciones, conciertos... y con su ciclo de conferencias.

Desde el título que llama a ese compartir, 'Hablemos sobre San Miguel', la Asociación celebrará el ciclo 2025 a través de tres fechas en la primera quincena de noviembre de la mano de expertos que profundizarán en el conocimiento de varios aspectos de la colegiata, como la música, los oficios artísticos o su tipo de planta, compartido con otras iglesias.

Con la colaboración del Ayuntamiento alfareño y de las parroquias de San Miguel Arcángel y de Nuestra Señora del Burgo, las tres citas de este ciclo de conferencias serán gratuitas, desde las 20.00 horas en el escenario del salón de actos del Palacio Abacial. La primera será el lunes 3 de noviembre con el título 'Cuatro siglos de repertorio litúrgico-musical en una colegiata (siglos XVII-XX), a cargo de Alberto Cebolla Royo, catedrático aragonés de Musicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, docente de canto gregoriano y director de la Schola Cantorum Paradisi Portae, formación que ya ha actuado en varias ocasiones en la colegiata con gran éxito de público.

Con entrada gratuita, las citas serán los lunes 3 y 10 y jueves 13 de noviembre a las 20.00 horas en el Palacio Abacial

El segundo encuentro será una semana después con la artista y restauradora de patrimonio artístico alfareña Mar Echegoyen Lamata, que se adentrará en 'Oficios artísticos en la colegiata de San Miguel en torno a Mateo Rubalcaba'. Continúa así el ciclo el espíritu de la exposición que la asociación organizó en el mes de agosto bajo el título 'Mateo de Rubalcaba, el escultor de San Miguel'.

Por último, también esa semana y con protagonista alfareño, el doctor en Historia del Arte, profesor en la Universidad de Zaragoza e investigador Eloy Bermejo Malumbres cerrará el ciclo el jueves 13 de noviembre con la conferencia titulada 'Las 'hallenkirchen' o iglesias de planta de salón del Ebro medio. El ejemplo tardío de San Miguel de Alfaro'.