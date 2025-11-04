Comienza por 6 millones la construcción de 40 pisos para alquiler social en Alfaro

Las máquinas y operarios han comenzado el tajo en la parcela de avenida de Navarra, en el lugar donde va a crecer con una inversión ... algo superior a 6 millones de euros un edificio con cuarenta viviendas destinadas al alquiler sostenible en Alfaro.

Ante la escasez de vivienda para alquiler en la localidad, el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) alcanzó en marzo de 2023 un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbano para construir 72 viviendas de protección pública energéticamente sostenibles para alquiler social en Alfaro, Calahorra y Torrecilla, con una aportación de 3,43 millones de euros por los fondos europeos Next Generation EU y 5,3 millones del Gobierno de La Rioja. De esa ayuda europea, 1,96 millones llegarían a la promoción de 40 viviendas en avenida Navarra, donde el IRVI entregó las llaves de su anterior promoción en noviembre de 2014.

Superados los trámites administrativos, entre ellos un recurso de uno de los licitadores a la redacción del proyecto que retrasó su adjudicación y elaboración, los trabajos de esta construcción comenzaron hace diez días. Y con el objetivo de llegar a junio de 2026, requisito señalado por los fondos europeos.

Los trabajos están en manos de la unión temporal formada por las empresas CJM Obras y Gestión Sostenible y Cycasa Canteras y Construcciones, adjudicataria por 6.023.427,18 euros.

En la manzana entre las calles Margarita de Austria, Felipe VI y El Olmo, la promoción presentará seis viviendas de un dormitorio y 34 de dos, todas con garaje y trastero. Con cocina integrada y terraza, su superficie media será de 65,26 metros cuadrados en un inmueble con cuatro plantas y acceso por dos portales. Como describe el IRVI, los trabajos emplean elementos constructivos para tender a eliminar la transmisión de ruido, siguen criterios de eficiencia energética en la elección de materiales y productos, además de fomentar la orientación sur y doble, para reducir emisiones de CO2 y la factura energética.