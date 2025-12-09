Los Comerciantes de Alfaro animan la Navidad al sortear 2.000 euros en vales y con el concurso de escaparates Catorce establecimientos participan en la iniciativa para engalanas las calles y animar a la compra en el comercio local

Las calles alfareñas anochecen vestidas de luces y colores que son sinónimo de fechas entrañables, de encuentros y festejos conjuntos. Ya dan el calor propio de la Navidad. Y no sólo por la iluminación navideña que el Ayuntamiento ha dispuesto por diversas calles, sino por la aportación de un buen puñado de establecimientos de la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca). Es la suma al ambiente de este diciembre de su Concurso de Escaparates Navideños.

Catorce establecimientos participan de esta iniciativa que comenzó a engalanar con creatividad e ilusión las veladas desde el pasado jueves y lo hará hasta el 6 de enero. Entre los participantes, el concurso entregará tres premios para sus responsables: un primero por un vale de compra por valor de 250 euros, un segundo por un vale por 200 y un tercero por otro de 100, además de entregar un vale de 50 al escaparate más popular, el que surja de la votación a través del perfil de Adeca en la red Facebook. A la vista del público desde este puente festivo, los escaparates también están a disposición del jurado, que emitirá su fallo el viernes 19 de diciembre .

Junto a esta contribución a embellecer y animar las calles durante estas fechas, Adeca también arenga, como no puede ser de otra manera, las compras. Así, completa la campaña con el sorteo de vales de regalo entre sus clientes por un valor de 2.000 euros en premios. En concreto, sortea un vale regalo de 500 euros y quince de 100 entre quienes compren en sus establecimientos asociados entre el 4 de diciembre y el 6 de enero, una campaña con colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

Además, la campaña ya anunció el sorteo de doce cestas con productos de belleza, valoradas cada una en 60 euros.

