LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Catorce escaparates de la localidad lucen con decoración e iluminación con motivos navideños durante estas fechas. E. P.

Los Comerciantes de Alfaro animan la Navidad al sortear 2.000 euros en vales y con el concurso de escaparates

Catorce establecimientos participan en la iniciativa para engalanas las calles y animar a la compra en el comercio local

E. Pascual

Alfaro

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:13

Comenta

Las calles alfareñas anochecen vestidas de luces y colores que son sinónimo de fechas entrañables, de encuentros y festejos conjuntos. Ya dan el calor propio de la Navidad. Y no sólo por la iluminación navideña que el Ayuntamiento ha dispuesto por diversas calles, sino por la aportación de un buen puñado de establecimientos de la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca). Es la suma al ambiente de este diciembre de su Concurso de Escaparates Navideños.

Catorce establecimientos participan de esta iniciativa que comenzó a engalanar con creatividad e ilusión las veladas desde el pasado jueves y lo hará hasta el 6 de enero. Entre los participantes, el concurso entregará tres premios para sus responsables: un primero por un vale de compra por valor de 250 euros, un segundo por un vale por 200 y un tercero por otro de 100, además de entregar un vale de 50 al escaparate más popular, el que surja de la votación a través del perfil de Adeca en la red Facebook. A la vista del público desde este puente festivo, los escaparates también están a disposición del jurado, que emitirá su fallo el viernes 19 de diciembre .

Junto a esta contribución a embellecer y animar las calles durante estas fechas, Adeca también arenga, como no puede ser de otra manera, las compras. Así, completa la campaña con el sorteo de vales de regalo entre sus clientes por un valor de 2.000 euros en premios. En concreto, sortea un vale regalo de 500 euros y quince de 100 entre quienes compren en sus establecimientos asociados entre el 4 de diciembre y el 6 de enero, una campaña con colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

Además, la campaña ya anunció el sorteo de doce cestas con productos de belleza, valoradas cada una en 60 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  4. 4 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  8. 8

    La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos «importantes» desde que hay registros
  9. 9 Accidente con retenciones en la A-12
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Comerciantes de Alfaro animan la Navidad al sortear 2.000 euros en vales y con el concurso de escaparates

Los Comerciantes de Alfaro animan la Navidad al sortear 2.000 euros en vales y con el concurso de escaparates