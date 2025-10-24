El Club de Pesca La Molineta de Alfaro celebra su fiesta este domingo con concurso y comida

El Club de Pesca La Molineta de Alfaro celebrará este domingo su día del club, una jornada alrededor de la práctica en su lugar ... de referencia y que le da nombre, el embalse de La Molineta.

Pendientes de la climatología, en especial de las previsiones sobre lluvias, el Club ha organizado un programa que comenzará a las 07.30 de la mañana en la cafetería Las Cigüeñas con la concentración y sorteo de los puestos. Así se definirá el concurso de pesca en la modalidad 'coup & feeder' desde las 09.00 hasta las 14.00. Después, compartirán una comida de hermandad en la cafetería del polideportivo.

Con colaboración del Ayuntamiento, Gobierno de La Rioja y Federación Riojana de Pesca, las inscripciones para el concurso de pesca son de 10 euros para socios y 15 para no socios y 20 para la comida.