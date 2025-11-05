Una charla informa hoy del proyecto 'Voces en red' ante la soledad no deseada

Ernesto Pascual Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

La soledad no deseada es uno de los males que azotan la sociedad actual. Sobre todo a las personas mayores. Para hacerle frente, Cruz Roja Española y la Fundación Amancio Ortega se han unido en la iniciativa 'Voces en red', que tiene por objetivo que las personas mayores de 65 años puedan afrontar la soledad no deseada, el aislamiento social y la brecha digital. Una iniciativa que se presenta esta tarde en Alfaro.

Será desde las 17.00 horas de esta tarde en el centro de participación activa de mayores de la ciudad de las cigüeñas a través de una charla informativa. Además de presentar el proyecto y sus pretensiones, este encuentro dará a conocer a los interesados que cuenta con apoyo tanto técnico como humano a través del acompañamiento social y de la formación en competencias digitales para romper ese aislamiento y la brecha digital en las personas de más edad.

Como informarán representantes del proyecto en la charla de esta tarde, esos objetivos buscan romper la soledad no deseada a través del préstamo de un dispositivo de voz para mantener comunicada a la persona solicitante. Un dispositivo que le permitirá realizar y mantener vídeo llamadas, crear recordatorios para su agenda diaria o calendario, poder realizar ejercicios de cuidado y fomento de la memoria, escuchar música, practicar y aumentar el autocuidado y otras posibilidades.