Cerca de 6.000 personas visitan San Miguel de Alfaro tras catorce meses cerrada por

Estuvo catorce meses cerrada para encarar una nueva batalla contra las humedades que debilitan, ensucian y afean sus muros, paredes y capillas. Y había muchas ... ganas de reencontrarse con ella, tanto los alfareños que la tienen por emblema como por los visitantes que quedan sorprendidos y anonadados por su grandeza, espaciosidad y luminosidad. Ese anhelo por volver a pasear y admirarse de la colegiata de San Miguel de Alfaro ha tenido un síntoma en el alto número de visitantes que ha recibido en este 2025: han sido cerca de 6.000 personas las que han visitado entre mediados de abril y el 31 de octubre el monumento nacional alfareño, declarado en 1976.

Tras su reapertura el 13 de abril con motivo del Domingo de Ramos, el grupo de voluntarios parroquiales que ofrece estas visitas guiadas ha realizado este balance, en el que apunta que las principales procedencias de los visitantes son Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía. También han acudido un buen número de franceses.

Organizados por turnos de mañana y tarde, los voluntarios ofrecieron estas visitas de martes a sábados, excepto en la semana de las fiestas patronales en honor a San Roque y San Ezequiel. En este tiempo, julio, mayo y octubre fueron los meses con más visitas. «En los tres han superado el millar de personas», explica uno de sus voluntarios, Miguel Ángel Medel.

Tras esos catorce meses cerrados, los voluntarios aplauden que también ha habido gran afluencia de asociaciones y grupos alfareños, como los del centro de participación activa, la Asociación de Mujeres u otros grupos organizados de vecinos.