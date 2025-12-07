LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los visitantes han podido conocer en estos meses las medidas aplicadas para luchar contras las humedades que sufre el templo E. P.

Cerca de 6.000 personas visitan San Miguel de Alfaro tras catorce meses cerrada por

Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía son las principales procedencias de los grupos guiados por voluntarios

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 6 de diciembre 2025

Estuvo catorce meses cerrada para encarar una nueva batalla contra las humedades que debilitan, ensucian y afean sus muros, paredes y capillas. Y había muchas ... ganas de reencontrarse con ella, tanto los alfareños que la tienen por emblema como por los visitantes que quedan sorprendidos y anonadados por su grandeza, espaciosidad y luminosidad. Ese anhelo por volver a pasear y admirarse de la colegiata de San Miguel de Alfaro ha tenido un síntoma en el alto número de visitantes que ha recibido en este 2025: han sido cerca de 6.000 personas las que han visitado entre mediados de abril y el 31 de octubre el monumento nacional alfareño, declarado en 1976.

