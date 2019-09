El barrio del Burgo de Alfaro muestra su nueva imagen tras diez meses de obras La calle de la iglesia del Burgo ha recibido un tratamiento especial con adoquinado, y el resto cuenta con pavimento pulido. / Ernesto Pascual La actuación más ambiciosa en Alfaro de los últimos lustros mejora las redes y la estética de 12 calles del casco antiguo ERNESTO PASCUAL Viernes, 13 septiembre 2019, 09:58

Después de diez meses de trabajos, la reforma de las calles del barrio del Burgo, la más ambiciosa acometida en Alfaro en lustros, ha finalizado. Cumpliendo el plazo anunciado por la empresa adjudicataria, responsables del Ayuntamiento recibieron este jueves la obra de la mano de los de la unión temporal formada por Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos y Proyectos Rioja Construcción.

«Están ejecutadas correcta y satisfactoriamente», valora a este periódico el concejal de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento alfareño, Toño Marín, tras la visita cursada junto al arquitecto municipal, el alcalde y el jefe y director de obra.

Inversión Finalizan con un presupuesto de 1.308.977,10 euros, financiados al 60% por el Gobierno de La Rioja y al 40% por el Ayuntamiento de Alfaro. Calles mejoradas Solar (1.137 metros cuadrados), Nuestra Señora del Burgo (1.010), Puebla (550), Viudas (361), Cuatro Reyes (527), Alonso (308), Higueras y Encuentro (681), Muro Alto ( 766), Palomar (269), Magdalena (247) y Jaime I (526 metros cuadrados). Total 6.383 metros cuadrados de actuación.

Tras acometer durante los últimos días diversos remates, los vecinos de las doce calles remodeladas despertaron este jueves con operarios afrontando la última labor, retirar el cableado aéreo en las fachadas en las que se ha podido soterrar. De este modo, y aunque tenían once meses de plazo de ejecución, las empresas la han finalizado para primeros de septiembre, como se comprometieron.

La reurbanización integral incluye redes y alumbrado, además de la mejora del pavimento

La obra finaliza con un presupuesto de ejecución de 1.308.977,10 euros, lo que ha supuesto un incremento por mejoras en el proyecto respecto al 1.149.943,10 por el que fue contratada. De esa cuantía, el 60% lo aporta el Gobierno de La Rioja y el 40%, el Ayuntamiento.

La reurbanización integral ha incluido la renovación de las redes de abastecimiento, pluviales, pavimentación, equipamiento y la canalización subterránea de alumbrado, suministro eléctrico y telecomunicaciones en 6.383 metros cuadrados de doce calles. En este punto, Marín pondera las separativas de pluviales. «Teníamos el problema de que bajaban mezcladas desde la zona del Planillo -apunta-. Se han hecho separativas, lo que va a disminuir el riesgo de que las tuberías entren en carga y afecten a inmuebles».

No aparcar en las aceras

Con el fin de las obras, el tráfico vuelve a la normalidad, pero con una novedad: no se puede aparcar -aunque sí estacionar- sobre las aceras en las calles que las han definido, como Muro Alto. «Son muy estrechas y no dan lugar para aparcar si no es sobre la acera, algo que prohíbe la normativa», expone Marín.