La Asociación de Mujeres de Alfaro organiza viajes a 'The hole zero' en Logroño y a Oñati ERNESTO PASCUAL Jueves, 16 mayo 2019, 08:56

Las alfareñas tienen un horizonte de propuestas de viajes diversos, unos más próximos en lo físico, otros más lejanos en el tiempo. La Asociación de Mujeres de Alfaro (Adema) ha dado a conocer sus próximas actividades, que pasan por disfrutar del espectáculo 'The hole zero' en Logroño el 9 de junio, un viaje a la zona de Oñati el sábado 22 y acudir al 'Circo del sol' el próximo 26 de enero.

En su boletín informativo, la Asociación de Mujeres informa a sus socias de estas actividades así como de que el taller 'Cantares' desarrollará en las mañanas del 3 al 7 de junio próximos su actividad 'Celebramos la vida cantando'. Como otros años, sus integrantes y todo aquel que lo desee se reunirán en la plaza de España a las 8.45 horas para recibir la jornada cantando juntas.

La siguiente cita será el domingo 9 de junio en el teatro Bretón con el musical, circo, cabaret y humor que propone 'The hole zero'. Por un precio de 45 euros las socias y 50 las no socias, pueden inscribirse en la oficina de Caja Rural de Navarra del 29 al 31 de mayo. Después de la obra de teatro, pasearán por Logroño y su calle Laurel, disfrutando del ambiente de las fiestas de San Bernabé y del Día de La Rioja.

El sábado 22 de junio es la jornada elegida para el viaje fin de curso, que tendrá como destino Oñati. Allí se visitarán la parroquia de San Miguel, las cuevas de Arrikrutz, el santuario de Aránzazu.... Incluidas comida y entradas, el viaje cuesta 47 euros para las socias y 53 para las no socias, con inscripción del 3 al 5 de junio.

De cara a planificar con tiempo una actividad que siempre despierta expectación, la Asociación informa de que dispone de entradas «bien localizadas» para disfrutar del 'Circo del sol' el 26 de enero en Zaragoza, por precios de 70 para socias y 76 no socias.