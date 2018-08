El PP aprueba en solitario financiar la reforma del frontón con el superávit del 2017 E. PASCUAL Miércoles, 8 agosto 2018, 09:16

El superávit que vivió el Ayuntamiento de Alfaro en el pasado ejercicio del 2017, que ascendió a 1.082.515,77 euros, sigue financiando inversiones: 204.328,50 euros para la sustitución de la carpintería del antiguo colegio José Elorza -hoy sede de diversos colectivos-, 83.303,07 para instalar unos reductores de presión en la conducción de agua potable para evitar roturas y 100.000 para terminar de financiar la reforma del frontón municipal.

En una sesión extraordinaria el pasado 12 de julio, el pleno del Consistorio ya decidió destinar 561.293,67 euros del superávit a amortizar deuda y a financiar tres inversiones: 282.158,16 euros para la reforma del frontón, 182.623,94 para la mejora del camino del Molino y 56.440 para juegos infantiles.

De nuevo en sesión extraordinaria, el pleno aprobó anoche varias modificaciones presupuestarias para financiar esos destinos. Es decir, aprobó pasar cuantías del superávit a las partidas que nutrirán esos proyectos.

Por unanimidad, Partido Popular en el Gobierno y Socialista e Izquierda Unida en la oposición apoyaron llevar superávit para costear la carpintería del José Elorza y los reductores en la red de aguas. El PSOE también unió su voto al del PP para llevar 10.000 euros de juegos infantiles a la «necesaria» compra de un nuevo vehículo para la brigada municipal de obras. A esto, el edil de IU, Javier López, se abstuvo demandando que la partida de juegos infantiles fuese para acondicionar un parque cubierto que acoja a familias ante inclemencias climatológicas.

Miradas a una subvención

La modificación presupuestaria que no contó con acuerdo fue la que aprobó en solitario el PP para destinar 100.000 euros a la reforma del frontón. De este modo, el superávit del 2017 financiará por completo la reforma.

En la previsión inicial, esos 100.000 euros los aportaba el Gobierno de La Rioja mediante subvención. Pero ésta requería que la obra estuviera ejecutada antes de final de año, algo que por el trámite del procedimiento del proyecto no podrá darse, según explicó la concejal de Hacienda Charo Preciado. «Se han hecho las gestiones oportunas para que en la segunda fase de reforma tengamos esa subvención de la Comunidad y no perder ese dinero», aseguró. Pero su afirmación no convenció a la oposición, que lamentó «haber perdido» ese dinero por «falta de previsión».