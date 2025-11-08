Los Amigos del Camino de Alfaro trazan el domingo la ruta aragonesa de Villanúa a Jaca

La Asociación Amigos del Camino de Santiago de Alfaro continúa este domingo con la realización de las etapas, una a una, de la ruta jacobea ... aragonesa. En esta ocasión, trazarán la que recorre de Villanúa a Jaca a través de 14,5 kilómetros.

Con la colaboración del Ayuntamiento alfareño en este programa llamado 'Caminando a Santiago', el plan de la Asociación es partir a las 06.30 de la mañana dominical desde la estación de autobuses de la localidad riojabajeña, con previsión de regresar alrededor de las 19.00 horas.

Aunque la inscripción para esta etapa finalizó el 31 de octubre, este programa del camino aragonés está abierto a que participe todo el que esté interesado, quien quiera puede informarse a través del teléfono 666 041 958 ó del número de whatsapp 601 278 521.