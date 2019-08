Alfaro sucumbe a la alegría

«El chupinazo impone con una emoción total»

«Yo soy de las que todos los años está en la plaza esperando a que me lancen el cohete, a que me inicien las fiestas... y ¡este año he sido yo a la que estaban esperando!... impone con una emoción diferente de la cabeza a los pies... del todo», sonreía todavía emocionada Arancha Sola Marcilla, la pregonera de estas fiestas patronales alfareñas como reconocimiento del Ayuntamiento a su labor fundamental en la Asociación para la Demencia del Alzheimer, de la que es fundadora.

«No se puede describir con palabras», intentaba dibujar el momento de llevar la mecha que prendió el chupinazo que dio inicio a estas fiestas ante los miles de vecinos que llenaron de alegría la plaza de España. «Es un momento de muchísima emoción, en el que te vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo el disfrutar el momento por todos los alfareños que están aquí y los que no han podido», sonreía. Con el objetivo de responder al cometido dado por el Ayuntamiento, Sola se mostraba satisfecha y feliz de la respuesta y el sentimiento que le han transmitido sus vecinos durante estas fechas. Además, mostraba su sonrisa por cómo la «familia Alzheimer» está viviendo estos días «de una forma todavía más especial». «No tengo más que agradecimiento a todo el mundo», sonreía.