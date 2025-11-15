De Alfaro a la Luna

Ernesto Pascual Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:20 | Actualizado 08:41h. Comenta Compartir

Ángel Milagro Martínez creció dibujando cohetes. Uno de esos diseños infantiles cuelga del corcho de su habitación en Alfaro. Hoy, en Tokio, tiene al frente el panel de control de ispace, la empresa japonesa que desarrolla naves espaciales robóticas y tiene como uno de sus objetivos aterrizar y llevar carga a la Luna. Su siguiente misión, aterrizar con carga de pago en el polo sur del satélite.

Este alfareño de 35 años es hoy mánager de las operaciones de vuelo de ispace, un camino que comenzó en el instituto Gonzalo de Berceo antes de estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid y aprender la profesión en la Agencia Espacial Europea.

Enamorado de las naves espaciales gracias a documentales, comenzó a vivir su sueño en 2016. A los 26 años consiguió entrar en el proyecto Galileo de la Unión Europea, que diseñaba la red de satélites para el GPS continental. «Era la oportunidad de mi vida. Ahí me enamoré de las operaciones espaciales, de lo que es manejar y pilotar un satélite. Me enseñaron desde la nada, pasé por todos los puestos, cada vez aprendí más y asumí responsabilidad hasta llegar a ser ingeniero de operaciones», recuerda de su etapa en el centro de control de la Agencia Espacial Alemana en Oberpfaffenhofen.

Fueron casi cinco años en los que aprendió a realizar maniobras con un satélite, a conocer su actitud, el control orbital, la gestión de su potencia, el sistema térmico, la carga de pago, los plazos de las antenas... Sobre todo, aprendió a hacer operaciones espaciales. «Estás en una sala de control, te conectas con el satélite, hay un plan y tienes que ejecutarlo y reaccionar ante las incidencias que surjan. Tiene que salir todo perfecto, pues son equipos súper complejos», describe del aprendizaje técnico. Pero también está el humano, sobre cómo comportarse en el centro de control, asegurarse de que no hay fallos, cómo reaccionar ante un problema y resolverlo... «Es un trabajo que requiere nervios de acero para ser capaz de responder a cada circunstancia. Hay que ejecutar lo que toca cuando toca sin cometer ni un error en el tiempo finito en el que las antenas de tierra están en contacto con el satélite antes de perder la señal», expone.

Cuando estaba ya consolidado en Alemania, su antiguo jefe le llamó desde Japón. «Pasé de trabajar en un proyecto técnicamente muy interesante, una máquina engrasada y consolidada, a ir a una nueva aventura, a un nuevo país y a una nueva empresa, una 'startup' con un proyecto súper ambicioso: aterrizar en la Luna. Era un sueño hecho realidad», sonríe.

Ampliar Ángel Milagro, entre dos compañeros, en la presentación de una de las misiones a la Luna. Ispace

Esa llamada fue en diciembre de 2020, con todos los países cerrados por la pandemia del covid. Ángel regresó a su habitación en Alfaro, ante el corcho con el cohete infantil. «Ese período en casa me sirvió para reconectar con mi familia y amigos», valora. Hasta abril de 2022, diseñaba la primera misión de una empresa privada para aterrizar en la Luna desde su habitación junto a dos compañeras en Estados Unidos, otro en Brasil y el equipo en Japón. Sonaban en esa habitación tanto los alfareños Mil Córdobas como el mítico 'Dark side of the moon' de Pink Floyd. Viajó a Tokio para el lanzamiento el 12 de diciembre de 2022.

El negocio de la carrera a la Luna está en ser capaz de llevar al menor precio la mayor cantidad posible de material. Igualito que en la Tierra. Ese paquete es la llamada carga de pago. En esa carrera, ispace apostaba por una estrategia única entre las empresas privadas: para maximizar la carga a llevar, aboga por una trayectoria de baja energía adentrándose en el espacio profundo.

Ampliar

Esa fue la base de la primera misión del programa HAKUTO-R, que tomó una órbita de 1,5 millones de kilómetros utilizando la energía del sol para buscar la atracción hacia el satélite. «Hacíamos un camino más largo pero mucho más barato, aunque con la complejidad de mantener las comunicaciones y lograr la precisión de navegación de irte a 1,5 millones de kilómetros de distancia y luego volver a la órbita lunar justo cuando debes volver», relata. En el último paso, el borde de un cráter afectó a la medición del terreno realizada por el software y, al llegar a la zona de aterrizaje, el error de cálculo provocó que la nave espacial no lograra aterrizar con éxito. Hasta ahí, la empresa y su equipo lograron nueve de las diez metas planteadas: «Desde ser capaces de lanzar, algo que muchas no consiguen, ser capaces de comunicarse y realizar maniobra orbital con el satélite, volar por el espacio profundo, inyectarse en la órbita lunar... Para nosotros fue un éxito increíble: habíamos demostrado que teníamos la capacidad para intentar un aterrizaje», aplaude.

En ese aprendizaje, el de la gestión de un trabajo de enorme responsabilidad, con varias decenas de millones de dólares detrás, que conlleva mucho estrés, noches sin dormir y nervios al buscar evitar cualquier error. «Eso te impide disfrutarlo. Pero hay pequeños momentos, como la primera foto que tomó nuestra nave de la Tierra. Ese fue mi primer pequeño momento en el que saboreé la belleza de lo que estamos haciendo», sonríe ponderando la fortaleza del equipo y la importancia de los tests, las simulaciones y otros procesos.

Con esa satisfacción y las lecciones aprendidas, y con el alfareño de nuevo como director de operaciones, comenzaron la siguiente misión en plena carrera con el mismo objetivo, pero con un lugar de aterrizaje más favorable para su sistema. En diciembre de 2024 despegaba la segunda misión del programa HAKUTO-R, la nave RESILIENCE. Intentaron el aterrizaje en junio de este año, cuando ya otra empresa privada había logrado el hito de ser la primera en lograrlo. Y ispace complicó la misión con una maniobra todavía más compleja para ahorrar energía: un fly-by con la Luna. Esta vez utilizarían la Luna como catapulta para lanzarse al espacio profundo. Tras un viaje de cinco meses, la nave debía aterrizar el 6 de junio de 2025. Pero el láser no logró medir la distancia a la superficie, indispensable para el aterrizaje. «Estuvimos muy cerca. Seguimos demostrando que somos capaces de hacer misiones y operaciones muy complejas. Estas dos misiones nos han enseñado mucho, hemos crecido mucho y lo estamos incorporando para las siguientes misiones», aplaude.

Porque ispace tiene por delante otras dos: 'M3', de la mano de un programa de la NASA para llevar carga de pago con el objetivo de aterrizar en la cara oculta de la luna, en un todavía más complejo; y 'M4'con el apoyo del programa SBIR del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés, para transportar también materiales al satélite aterrizando en el polo sur. «Hay pocas empresas que tengan los planes de futuro de ispace... Hay muy pocas cosas más interesantes que estos proyectos en exploración espacial», valora sobre su momento profesional.

