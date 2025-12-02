Alfaro integra en la Seguridad Social a todos sus trabajadores

El pasado 7 de noviembre finalizaba el plazo para que las empresas presentaran ofertas para prestar el contrato privado del servicio de asistencia sanitaria que ... el Ayuntamiento de Alfaro ofrecía a los trabajadores no integrados en el régimen de la Seguridad Social por 13.120 euros. Cuatro días después, una resolución de Alcaldía lo declaraba desierto. Y evidenciaba una situación reincidente: «Las entidades privadas se han mostrado reticentes en los últimos ejercicios a prestar este servicio», expuso la edil de , Recursos Humanos, Sanidad y Servicios Sociales del Consistorio, Pilar Armendáriz.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido por revocar un servicio que prestaba desde abril de 1993 y ha acordado integrar en el Régimen General de la Seguridad Social a su personal en activo que aún no lo estaba y se mantenía bajo coberturas de mutualidades. Lo hizo con la unanimidad de los tres grupos municipales en el pleno extraordinario que celebró la Corporación que dejó sin efecto el acuerdo que adoptó el 29 de abril de 1993 y acordó la integración en virtud del decreto 480/1993 con efectos 1 de diciembre de 2025.

Armendáriz expuso que para esta integración concurren razones de interés público, de seguridad jurídica, de eficiencia en la gestión y homogeneización de la cobertura sanitaria del personal público que aconsejan y obligan a integrar la asistencia sanitaria del personal funcionario municipal en el régimen general de la Seguridad Social, con acceso a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. «La medida preserva la continuidad de la cobertura y se adapta con antelación para su correcta coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el INSS», informó al pleno indicando que se aplica de forma genérica al personal.

«Ha habido problemas con los licitadores. Esto pone encima de la mesa la importancia del sistema público de salud, que nunca dejaría fuera a nadie», indicó la socialista Verónica González Parente para instar a defender la sanidad pública. Armendáriz ratificó el «compromiso» del grupo de gobierno con la sanidad pública. «Si no se ha presentado nadie al concurso no tiene sentido darle vueltas y dejar a los trabajadores sin cobertura sanitaria una vez que están de acuerdos los sindicatos», apuntó el concejal de Izquierda Unida, Javier López.