Alfaro devuelve cuatro ayudas al empleo por falta de candidatos y personal

El Ayuntamiento de Alfaro ha tenido que devolver la subvención al Gobierno de La Rioja correspondiente a cuatro programas del plan de fomento de ... empleo para menores y mayores de 30 años. Uno de ellos, el de evaluación y análisis de las instalaciones municipales eléctricas, por la imposibilidad de cubrir el puesto de ingeniero por falta de candidatos; y la repesca de otros tres por no contar con el personal adecuado en el Consistorio para realizar el procedimiento administrativo.

Como es habitual, las visiones sobre este asunto de Partido Socialista en la oposición y del grupo de gobierno popular son muy diferentes. En un vídeo en redes sociales, la portavoz socialista, Yolanda Tarragona, ha pedido más trabajo y mejor gestión al grupo de gobierno, lamentando esta devolución, calculada en cerca de 60.000 euros, y que el Ayuntamiento haya pasado de contratar 14 personas en 2022 con estos programas a una de las ocho anunciadas hace cinco meses.

LOS PROGRAMAS Concedidos Cuatro programas con siete personas trabajando ya en ellos.

Por falta de candidato Devuelve el de evaluación de las instalaciones municipales eléctricas al no hallar ingeniero.

Por falta de personal Renuncia a limpieza en instalaciones municipales; revalorización de espacios públicos urbanos; y atención a contratación.

Lejos de ese número, la alcaldesa Yolanda Preciado detalla las siete personas trabajando en cuatro de los programas: para mayores de 30 años, dos por seis meses en la gestión de aguas en suelo no urbanizable y arreglo de calles; para menores de 30, dos por nueve meses en promoción y desarrollo de los servicios culturales; dos psicólogas; y una por 12 meses en el departamento jurídico en el programa de digitalización de pleitos y modernización de archivos. Sobre el programa devuelto, por 39.573,45 euros, Preciado afirma que «tuvimos que desistir y devolverlo al no encontrar un ingeniero». En la repesca de diciembre, el Gobierno de La Rioja concedió otros tres, «pero no teníamos personal adecuado para sacar adelante este trabajo y renunciamos».