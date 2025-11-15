Alfaro contrata por 185.500 euros la red de itinerarios Esta acción forma parte del proyecto 'El vino de siempre', financiado por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos

Ernesto Pascual Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:45 Comenta Compartir

El proyecto turístico 'Alfaro, el vino de siempre' contaba con dos pilares: el primero ya se está ejecutando, la adaptación al visitante de los yacimientos arqueológicos de las Eras de San Martín, donde se relatan dieciocho siglos de la historia de la localidad, con predominancia de la etapa romana de Graccurris; el segundo era la creación de una red de itinerarios para disfrute de vecinos y visitantes en su extensa red de caminos.

Los trabajos en los yacimientos de Graccurris ya avanzan desde su inicio en el pasado mes de julio en manos de la empresa Alfaro Construcciones y Obras por 669.735 euros, con los momentos más visibles ya en la construcción del centro de bienvenida al visitante y los pasos para cubrir la zona donde se ubicaba el templo de la ciudad romana, frente a una piscina ritual referente en toda la península. Ahora, el Ayuntamiento alfareño saca a contratación la segunda parte del proyecto.

Con el acuerdo de la junta de gobierno local en una de sus últimas sesiones, el Ayuntamiento licita la ejecución de la creación, desarrollo y señalización de la red de itinerarios, desde un presupuesto de 185.500 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Desde esos requisitos, las empresas y profesionales interesados pueden presentar sus propuestas al Consistorio alfareño hasta las 23.59 horas de este lunes 17 de noviembre.

El encargo consiste en reparar firme, renaturalizar zonas, señalización inteligente y adquirir bicicletas

Como en el resto de proyectos que el Ayuntamiento ejecuta con financiación de los fondos europeos, el plazo de finalización es uno de los requerimientos perentorios. En este caso, el marcado es para que los trabajos estén finalizados y justificados antes del 31 de marzo de 2026. De ahí la tramitación de urgencia que acomete el Consistorio de este expediente de contratación.

El Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Alfaro, reconocido como buena práctica por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, señala el turismo y el empleo como políticas prioritarias para el Ayuntamiento. Ese Plan de Acción Local apunta el turismo como uno de los cuatro ejes transversales para aumentar la actividad económica en el resto de sectores. Es el marco desde el que parte el proyecto 'El vino de siempre', con esta red de itinerarios como uno de sus capítulos para diversificar la oferta turística desde recursos naturales además de culturales.

Desde el proyecto redactado por Cima Ingenieros, aprobado por la junta de gobierno local del pasado 1 de octubre, el objetivo es incorporar al municipio una red de itinerarios que conecten el espacio natural del entorno del vino y el enoturismo. Para ello, la empresa adjudicataria acometerá trabajos de reparación del firme, renaturalización de varias zonas y señalización inteligente, además de la adquisición para el Ayuntamiento de bicicletas para fomentar la movilidad turística sostenible por las infraestructuras definidas.

Yacimientos e itinerarios representan una apuesta para desarrollar y potenciar el turismo en la localidad. Ambos cuentan con a financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, cubierto por los fondos europeos Next Generation EU, en concreto en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos.

Temas

Alfaro